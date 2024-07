Alberto Matano fuorioso contro Myrta Merlino: cos’è successo dietro le quinte/ Dagospia lancia la bomba

Myrta Merlino tenta di ‘scippare’ autori e inviati ad Alberto Matano: il retroscena

Il passaggio di conduzione da Barbara D’Urso a Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque non si è dimostrato sul fronte degli ascolti una scelta vincente. Il diretto competitor La Vita in diretta condotto da Alberto Matano ha battuto quotidianamente il talk di Canale5. Ed è per questo che la conduttrice e giornalista in vista della prossima stagione che partirà a settembre ha affilato le unghie. Tuttavia, stando al retroscena clamoroso lanciato nelle scorse ore da Dagospia, Myrta Merlino sarebbe arrivata a soluzioni incredibili che hanno fatto andare su tutte le furie Alberto Matano.

Secondo il sempre informato e credibile sito di Roberto D’Agostino: “Per risollevarsi, in vista della nuova stagione, la Merlino ha avuto la brillante idea di provare a scippare gli autori e gli inviati del programma di Matano…” Insomma insieme ai suoi autori, Myrta Merlino avrebbe cercato di prendersi autori e inviati de La vita in diretta. Il retroscena lanciato da Dagospia è credibili anche perché già in passato Myrta Merlino nel suo Pomeriggio Cinque ha voluto ed ottenuto alcuni opinionisti de La vita in diretta come Anna Pettinelli e Alba Parietti. In quell’occasione era stato Alberto Dandolo a spifferare su Oggi: “A fronte dei 300 euro percepiti da Anna in Rai, Mediaset ha rilanciato con un compenso di 1.000 euro a ospitata, più del triplo.”

Alberto Matano furioso contro Myrta Merlino: l’impresa della conduttrice non va in porto

Il portale Dagospia, dopo aver dichiarato che Myrta Merlino avrebbe cercato di prendersi autori e inviati de La vita in diretta, ha anche svelato un altro retroscena assai interessante. Di cosa si tratta? Pare che il presentatore di Rai Uno venuto a conoscenza della diretta rivale avrebbe perso completamente le staffe: “Alberto Matano è furioso con Myrta Merlino…” Tuttavia, a differenza con quanto successo con gli opinionisti, questa volta: “L’impresa non è riuscita…” e si sarebbe presa un secco no da inviati e autori. Insomma si fa sempre più calda la rivalità tra Myrta Merlino e Alberto Matano con quest’ultimo che poco dopo l’inizio di Pomeriggio Cinque con la nuova conduzione ha lanciato una frecciata: “Rispetto al passato ho notato che siamo diventati ancora di più una fonte di ispirazione per la concorrenza. Mi fa piacere”.











