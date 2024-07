Alberto Matano e il marito Riccardo Mannino in vacanza prima del ritorno a La vita in diretta/ Nuovi progetti

Alberto Matano, relax in vacanza con il marito Riccardo Mannino: tra bagni e la scrittura del primo romanzo

Dopo una stagione televisiva particolarmente intensa Alberto Matano si gode le vacanze insieme al marito Riccardo Mannino nella splendida cornice di Pantelleria. Il magazine Chi ha paparazzato il giornalista e conduttore de La vita in diretta intento a godersi la tranquillità del posto, della natura circostante e anche dei tramonti mozzafiato che solo certe località di mare possono regalare. Particolarmente legato a questo posto negli ultimi anni ha scelto di trascorrervi qualche giorno insieme al compagno di vita.

Non solo relax e vacanze, però, Alberto Matano tra un tuffo ed una cena, è impegnato nella stesura del suo primo romanzo. Come si nota negli scatti pubblicati da magazine, infatti, si vede il giornalista lavorare al computer. Nel dettaglio, è intento a scrivere il romanzo che sarà edito da Mondadori, probabilmente ad autunno inoltrato. Si tratta di un romanzo di formazione, una storia d’amore lunga 25 anni. Almeno questo è quanto trapelato finora. Al suo fianco il marito Riccardo Mannino, i due stanno insieme da 15 anni ma appaiono ancora complici e innamorati.

Alberto Matano e il marito Riccardo Mannino: vacanze insieme prima del ritorno in tv

Il magazine Chi si è spinto oltre rivelando anche le prossime tappe delle vacanze di Alberto Matano e il marito Riccardo Mannino: “Dopo Pantelleria si sposterà alla volta della Puglia, quindi ritornerà in Sicilia per fare un bel giro in barca nelle Eolie e finirà le sue ferie, prima di tornare a Roma e al suo programma, facendo tappa in Calabria”. E dopo il relax e le vacanze il giornalista tornerà al lavoro con una nuova stagione televisiva ricca di impegni. Tornerà al timone per quinto anno consecutivo de La vita in diretta, talk quotidiano di Rai1 in cui alterna notizia di cronaca nera ad attualità e gossip e poi sarà nuovamente commentatore a bordo campo di Ballando con le stelle 2024.

Ed a proposito de La vita in diretta il giornalista ha chiuso anche quest’ultima stagione con degli ottimi ascolti battendo sistematicamente il diretto competitor Pomeriggio Cinque condotto da settembre da Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso. E proprio di recente Dagospia ha lanciato un clamoroso scoop su Alberto Matano che sarebbe furioso per il gesto della rivale di volergli ‘scippare’ inviati e autori.











