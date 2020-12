Alberto Matano/ “Concorrente de Il cantante mascherato? Non posso dire nulla…”

Alberto Matano, abituato a raccontare l’Italia con La vita in diretta, si racconta ai microfoni di Serena Bortone. Ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 30 dicembre, Alberto Matano apre i cassetti della sua vita. Serena Bortone ha ricordato il primo incontro con Alberto Matano avvenuto circa quattro anni fa alla presentazione dei palinsesti Rai. “Ricordo soprattutto la tua gentilezza”, racconta la Bortone. Un aggettivo in cui Alberto Matano si riconosce. “Non si può fingere di essere gentile. Quando è vera la gente la riconosce“, spiega Matano che, sin dagli anni del liceo, aveva capito che avrebbe lasciato la Calabria per realizzare i suoi sogni. “Mamma era una femminista. Aveva la passione per la politica mentre papà aveva la passione per la musica. Ci hanno insegnato ad amare e condividere con i miei fratelli“, racconta Alberto Matano che, a Natale, non ha potuto raggiungere la Calabria e, insieme ai fratelli, ha deciso di trascorrere le feste lontano dai genitori. Orgoglioso di mamma Marisa, Matano racconta chi è stata la madre: “E’ stata assessore a Catanzaro negli anni ’80. Era l’unica donna e ricordo i suoi turbamenti, ma non ha mai mollato. Sono andato via perchè essere figlio di una donna importante in una piccola città non era facile. Qualunque cosa facessi tutti pensavano ‘è il figlio di Marisa’“, racconta il giornalista.

ALBERTO MATANO: IL RAPPORTO CON MILLY CARLUCCI E MARA VENIER

Il giornalista Alberto Matano è amato e conosciuto dal pubblico di Raiuno, ma nella vita di Matano, ci sono anche delle zone d’ombra. “Ci sono dei momenti d’ombra, ma per fortuna sono pochi. Sono giorni in cui vorrei sprofondare, ma siccome li riconosco faccio un lavoro su me stesso per evitare di fare danni. In quei momenti è meglio isolarsi per poche ore”, spiega Matano che è anche diventato un volto molto amato di Ballando con le stelle come commentatore a bordo campo. “Milly Carlucci è una donna di cui ho molto stima e quando mi ha offerto di partecipare a Ballando con le stelle mi ha fatto un discorso che mi ha molto colpito perchè non era piaggeria“, dice. Per il giornalista arriva così un videomessaggio di Milly Carlucci che è l’occasione per parlare di una sua eventuale partecipazione alla seconda edizione de Il cantante mascherato. “L’anno scorso la mia partecipazione al Cantante mascherato era una fake news, quest’anno chi lo sa? Non posso dire nulla”, rivela Matano che poi racconta la sua amicizia con Mara Venier che è abituato a sentire quotidianamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA