Alberto Matano e Pierluigi Diaco, lite per la Cuccarini in Rai?/ “Urla e paroloni..”

La questione Lorella Cuccarini si fa sempre più pungente. La bella sovranista era tornata in tv al timone de La Vita in Diretta ma, nonostante i buoni ascolti, si è vista scivolare tra le dita la conduzione della prossima edizione. In un primo momento si è pensato ad una questione politica, in un secondo sono venuti a galla gli screzi con il suo compagno di avventura Alberto Matano, che ci sia proprio questo alla base del suo allontanamento? In molti sono pronti a scommettere di sì e anche un conduttore molto vicino a Lorella Cuccarini ha fatto lo stesso tanto che si parla di una lite furiosa fuori dagli studi Rai tra Pierluigi Diaco e Alberto Matano. Secondo quanto rivela il paparazzo Alan Fioredelmondo dal suo account su Instagram Wolf Break Official sembra che i due abbiano litigato fuori dagli studi Rai proprio per via della conduttrice.

LITE DAVANTI AGLI STUDI RAI TRA PIERLUIGI DIACO E ALBERTO MATANO?

Lorella Cuccarini ha dato del maschilista ed egoista al collega Alberto Matano dopo l’addio a La Vita in Diretta e la scia di polemiche non accenna a placarsi, e adesso? Le cose non potranno far altro che peggiorare visto che, sempre secondo i rumors, Pierluigi Diaco abbia preso le parti dell’amica Lorella Cuccarini proprio come aveva fatto pubblicamente sui social a poche ore dalla fine del suo percorso dicendo: “Domani la mia amica Lorella conclude la sua eccezionale esperienza alla guida de La vita in diretta. Si è contraddistinta per competenza e senso del dovere. È una professionista che lavora con passione e correttezza. Le auguro che la vita professionale continui a darle ciò che merita”. La lite sarà nata proprio per questo? Quale sarà stata la risposta di Alberto Matano alle loro parole?



