Alberto Matano: “Le accuse di Lorella Cuccarini? Incredulo”/ “Penso fosse uno sfogo”

Solo poche settimane fa si è a lungo parlato della mail scritta da Lorella Cuccarini in cui accusava Alberto Matano di essere una persona “maschilista” e “dall’ego sfrenato”. Ne è conseguito il divorzio dei due conduttori de La Vita in Diretta, con la notizia che il programma sarebbe stato poi portato avanti da Matano in solitaria. Quest’ultimo, d’altronde, non si è mai espresso sulle pesanti accuse della Cuccarini, almeno fino ad oggi. In un’intervista rilasciata a Repubblica, Matano dice infatti la sua sulle dichiarazioni scritte dall’ex collega. “All’inizio ero incredulo, – ha esordito – l’ho riletta, ho fatto dei bei respiri e ho pensato che la priorità era andare in onda per l’ultima puntata.” E ha poi spiegato: “Ho pensato che non avrei parlato fino alla fine della messa in onda, ho allungato il silenzio nei giorni successivi perché non c’era nulla da dire. Credo sia stato uno sfogo, forse una reazione impulsiva.”

Alberto Matano, rapporti burrascosi con Lorella Cuccarini dall’inizio

D’altronde, Alberto Matano ha ammesso che i loro rapporti sul lavoro sono stati sin dal principio piuttosto burrascosi: “All’inizio abbiamo impiegato tempo per conoscerci e scoprirci, abbiamo anche discusso e forse una sola volta c’è stato un confronto acceso. Poi ci siamo semplicemente rimboccati le maniche, abbiamo cominciato a lavorare rispettandoci e rispettando anche le diversità delle nostre storie professionali.” ha spiegato il conduttore. Infine ha tenuto a precisare che “La scelta di dare al programma un taglio diverso non è una mia responsabilità, se avessi il potere di decidere avrei fatto un altro lavoro. Questa accusa la trovo un po’ surreale.” Staremo a vedere se, di fronte a queste dichiarazioni, la Cuccarini deciderà di replicare.



