Alberto Mezzetti/ “Barbara D’Urso? C’è stato molto più della cena, ma è finita…”

Cosa c’è stato davvero tra Alberto Mezzetti e Barbara D’Urso? Rumors e gossip si sono susseguiti in questi mesi, tra indizi, mezze frasi e smentite. Oggi però il vincitore del Grande Fratello 15 rivela che c’è stato davvero qualcosa tra lui e la conduttrice di Canale 5, ma che comunque è finita. «La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più… ma poi le cose belle finiscono purtroppo», ha scritto Alberto Mezzetti su Instagram. Nel post ha spiegato anche cosa auspica per loro: «Dovrebbe rimanere il bene non l’odio; l’amicizia è eterna». L’ex gieffino, che al termine del post ha taggato l’account Instagram di Barbara D’Urso, si è poi lasciato andare ad una dichiarazione di affetto nei confronti della celebre conduttrice. «Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo». Per la foto da pubblicare ha scelto quella della vittoria al GF 15, quando i due ballano dopo la vittoria. Una scelta non casuale, visto che tutto è cominciato proprio grazie al reality.

ALBERTO MEZZETTI E LA VERITÀ SULLA LIASON CON BARBARA D’URSO

«Non perdetevi il post di oggi», aveva anticipato Alberto Mezzetti nelle sue Instagram Stories. Il post ha ovviamente fatto “esplodere” social e web, tra like e commenti. Allora l’ex gieffino ha deciso di intervenire nuovamente. Ha scritto infatti un messaggio che ha condiviso tra le Instagram Stories per fare ulteriore chiarezza sulla sua uscita allo scoperto. «Deve essere chiaro che non ho nessuna intenzione di speculare o vendere notizie, ma sono due anni che mi sento dire che sono adatto per programmi ma prima devo risolvere una questione». E quindi ha deciso di risolverla così, con un post sui social. «La risolvo nell’unico modo che conosco, direttamente, senza giri di parole e senza speculare». Quindi risponde anticipatamente ad eventuali critiche per la sua uscita ufficiale sulla liason con Barbara D’Urso: «Non sento di aver mancato di rispetto a nessuno, avrei mancato di rispetto a me stesso se avessi continuato a tacere o a dire cose a metà».





