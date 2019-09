Alberto Mezzetti: “Barbara D’Urso mi ha fatto fuori dalla tv”/ “Ho avuto conferma…”

Alberto Mezzetti è una furia e, su Instagram, attacca pubblicamente Barbara D’Urso, rea di averlo “fatto fuori da ogni programma”. Il vincitore del Grande Fratello 15 che ha conquistato il pubblico con la sua schietteza e la sua allegria, punta il dito contro la conduttrice. A scatenare la rabbia di Mezzetti è stato l’in bocca al lupo che la D’Urso ha fatto in diretta, durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, a Gianmarco Onestini. Il fratello di Luca Onestini, infatti, dopo aver partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello, è stato scelto come concorrente dell’edizione vip del Grande Fratello Spagnolo. Le parole della D’Urso non sono state gradite da Mezzetti che attacca la D’Urso attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram. “Oggi ho avuto la conferma che la signora Barbara d’Urso mi ha completamente escluso da ogni programma televisivo, ha oscurato ogni mia esperienza. Oggi sta presentando Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo, mentre di me che sono stato il vincitore della scorsa edizione, e sono stato anche concorrente al Gf in Brasile non ne ha parlato nessun, nemmeno la stampa perché secondo me lei controlla tutto” – dice Mezzetti che poi aggiunge – “A me non interessa più di tanto, però mia madre mi chiama e mi dice “eh stanno parlando di Gianmarco Onestini che sta al GF spagnolo”. Beh io sono per la meritocrazia e per le pari opportunità per tutti, cara Barbara d’Urso”.

ALBERTO MEZZETTI ATTACCA BARBARA D’URSO: “NON CHIEDO NULLA, MA…”

Lo sfogo di Alberto Mezzetti non finisce qui. Il Tarzan di Viterbo, infatti, torna sull’argomento pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto in cui è in compagnia di Barbara D’Urso, scattata durante la sua partecipazione al Grande Fratello 15. “A questo punto avresti potuto tagliarmi i capelli come Sansone, come ti avevo concesso.” – esordisce così Mezzetti nel post riferendosi al siparietto di cui fu protagonista proprio insieme a Barbara D’Urso. Poi continua: “Invece all’uscita del GF,malgrado sia stato testimonial, cantante con un disco in classifica e abbia alzato lo share di 15 punti al Grande Fratello brasiliano, sono stato ripetutamente ignorato, non sono mai stato invitato in alcun studio televisivo malgrado fossi il vincitore in carica del GF 18 e non ho avuto risposta nemmeno riguardo all’interruzione delle 11 puntate di tutorial girate con mia nonna“, dice facendo riferimento alla rubrica che aveva ottenuto all’interno di Pomeriggio 5. Infine, Alberto, puntualizza di non voler alzare un polverone, ma di voler semplicemente fare chiarezza: “Non chiedo nulla! Non amo le polemiche ,ma sono una persona vera e mi sento di esternare quello che ho vissuto”, conclude.





