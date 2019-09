Gianmarco Onestini al Gran Hermano Vip/ Il fratello Luca al suo fianco: le prime news

Gianmarco Onestini sarà nel cast del Grande Fratello Spagnolo (Gran Hermano Vip). Proprio l’ex concorrente del GF16 qui in Italia, ha rivelato l’indiscrezione in prima persona: “Ci vediamo non troppo presto, Italia”, ha scritto tramite le Instagram Stories. A supportarlo durante questa particolare nuova esperienza lavorativa, anche il fratello maggiore Luca, al suo fianco nel pubblico per sostenerlo ad ogni puntata. E se l’ex tronista di Uomini e Donne non se la cava molto bene con lo spagnolo, Gianmarco pare essere molto bravo, tanto da mostrarsi perfettamente nel video di presentazione prima dell’ingresso nella Casa più spiata della Spagna. A quanto pare poi, si è anche ambientato molto bene e le cose fin da subito, sono cominciate ad andare per il verso giusto. Vedremo se riuscirà a mettersi in mostra in questa edizione iberica visto che, come ben ricorderete, in Italia non è riuscito a creare particolari dinamiche degne di rilievo.

Gianmarco Onestini al Gran Hermano Vip

Gianmarco Onestini, intervistato tra le pagine di Spy questa estate, ha affermato di essere ancora single. “Sono single, voglio una ragazza che mi faccia battere il cuore”, ha raccontato il modello. A questo punto, il suo ingresso al Gran Hermano Vip senza alcuna implicazione sentimentale alle spalle, potrebbe essere ancor più interessante del previsto. Durante il GF16, Ivana Icardi si era presa una bella cotta (non ricambiata) per lui, finita a “tarallucci e vino”. Proprio il fratello maggiore invece, sempre tra le pagine di Spy, ha parlato del piccolo di casa con grande affetto: “Gianmarco è come lo vedete. Sono orgoglioso di lui, ha il sorriso pronto e un’allegria contagiosa. Pensi che dentro la Casa, per un gioco, dovevano descrivere pregi e difetti e Gianmarco è stato quello più premiato”. E sul rifiuto ad Ivana Icardi, ne ha preso le difese: “Prima Ivana deve fare chiarezza con sé stessa. Non penso che Ivana lo abbia fatto per continuare a stare sotto i riflettori, lei è solo confusa. Lui è stato veramente gentile nel ‘rimbalzare’ le sue avances: ho cercato di non ferirla. Anche le parole usate da Gianmarco verso Guendalina Canessa, che si era dichiarata la settimana prima, sono state molto delicate”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA