Alberto Mezzetti, morta nonna Pasqualina/ “Vi saluta da lassù e vi proteggerà”

Si è spenta la signora Pasqualina, la nonna di Alberto Mezzetti. Un gravissimo lutto per il vincitore dell’edizione 2018 del reality show, Grande Fratello, personaggio televisivo conosciuto anche con il soprannome di “Tarzan di Viterbo” per via dei suoi lunghi capelli biondi, e della somiglianza appunto con l’uomo delle liane. Alberto e Pasqualina avevano fatto diverse comparsate in televisione, con l’anziana signora che era entrata nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa al nipote; i due avevano inoltre tenuto per qualche puntata, durante il programma Pomeriggio 5, una rubrica di cucina molto gradevole. Nonna Pasqualina è morta di vecchiaia, spentasi per cause naturali all’età di 92 anni, e il nipote l’ha voluta ricordare così, attraverso un messaggio pubblicato sui social: “Nonna Pasqualina vi saluta e da lassù vi guarderà e vi proteggerà com’era solita fare in tutta la sua lunga vita che ha sempre dedicato al prossimo. “Cari amici, vi auguro una vita ricca e soddisfacente e piena di beneficenza com’è stata la mia, perché amare il prossimo è nostro dovere! Un saluto dal paradiso.. e come diceva mio nipote Alberto: 92 anni e 32 denti .. che vuoi di più?!”.

ALBERTO MEZZETTI, MORTA NONNA PASQUALINA

Questa la didascalia del vincitore del Grande Fratello, a corredo di un bello scatto pubblicato su Instagram in cui si vede lo stesso Mezzetti in compagnia della nonna. Alberto ha poi aggiunto, ringraziando i numerosi messaggi dei suoi fan nelle ultime ore, “È veramente un orgoglio essere stato suo nipote”. La signora Pasqualina era molto conosciuta nel suo paese, visto che per anni ha tenuto un banco di frutta e verdura nel mercato locale; inoltre, assisteva i malati di Villa Immacolata, ed è sempre stata molto vicina al suo nipote Alberto. L’ex concorrente del Grande Fratello, dopo una certa notorietà post Gf, é sparito dalla televisione, attaccando più volte Barbara D’Urso (con cui tra l’altro si parlava di un presunto flirt). La cosa certa è che uscito dalla casa ha trovato l’amore, una ragazza più giovane di lui di nome Elisa.

