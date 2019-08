ALBERTO MEZZETTI, “TARZAN” DEL GF/ “Combatto per la mia famiglia sommersa di debiti”

Alberto Mezzetti, l’ex vincitore del Grande Fratello 15 si è raccontato in una lunga intervista al settimanale DiPiùTv. Soprannominato Tarzan per la sua lunga capigliatura, Alberto ha parlato dei problemi economici della sua famiglia che l’hanno costretto a lasciare andare l’amore della sua vita. “Mi accorsi che mia mamma era sempre preoccupata. Le chiedevo quale fosse il problema, ma lei cambiava discorso” racconta Alberto che una sera l’ha trovata sconvolta in lacrime. In quel momento la madre ha vuotato il sacco raccontato cosa le stava succedendo: “Sono piena di debiti e sono disperata”. Per l’ex vincitore del GF nip è stato un fulmine a ciel sereno: “per due giorni interi controllai tutta la sua contabilità: mia mamma aveva accumulato un debito immenso, circa un milione di euro”. Una cifra enorme, che la donna aveva accumulato tra fatture non pagate, spese personali e prestiti richiesti ai creditori. Alberto dinanzi a questa grande difficoltà ha reagito. Come? Rimboccandosi le maniche prendendo in mano la situazione. Prima però decise di lasciare Francesca, la ragazza conosciuta a Formentera con cui sognava un futuro insieme e una famiglia.

Alberto Mezzetti del GF 15: “sono stato scelto al primo colpo”

“Lei si disse pronta a starmi vicino, ma non volevo darle preoccupazioni e decisi di chiudere la nostra storia” – ha raccontato Alberto Mezzetti, che prosegue dicendo – “lei la prese male, cercò anche di dissuadermi, ma ero deciso”. Una storia d’amore importante quella tra “Tarzan” e Francesca durata quattro lunghi anni nonostante la distanza: “lei abitava a Udine ed io a Viterbo, ma ci vedevamo spesso e facevamo progetti: mettere su casa insieme e avere bambini. Ero convinto fosse la mia anima gemella”. I debiti accumulati dalla famiglia però l’hanno spinto a cambiare i suoi obiettivi e ad impegnarsi nella missione di “salvare la famiglia”. “Misi a disposizione tutti i miei risparmi e misi in vendita i miei negozi” – racconta Alberto – “cominciai a trattare con le banche e i creditori. Una trafila angosciante che non mi faceva dormire la notte”. Improvvisamente però qualcosa cambia nella sua vita: Alberto riceve la chiamata che aspettava da tempo: “era la produzione del Grande Fratello, avevano visto le mie foto su Instagram e volevano fare un colloquio. Fino a quel momento non avevo mai pensato di fare televisione, ma ho deciso di presentarmi al provino solo perché in palio c’erano centomila euro”. Riguardo il provino del GF ricorda: “sono stato scelto al primo colpo, ho trionfato e ho usato il montepremi per assottigliare il debito”.

Alberto Mezzetti fidanzata: si chiama Elisa

Dopo la vittoria al Grande Fratello, Alberto Mezzetti è diventato popolare facendo serate in discoteca, ma la televisione ad un certo punto si è dimenticato di lui. “Ci sono rimasto male” – precisa Mezzetti, che ha cercato fortuna in Brasile – “da lì ricevo molte proposte, è un periodo buono, anche se i problemi finanziari sono sempre nella mia testa. Al momento restano da sostituire 500 mila euro”. Per fortuna nella sua vita è tornato anche l’amore: “si chiama Elisa, ha 25 anni, è siciliana, ma studia Giurisprudenza a Viterbo. Ci siamo conosciuti diversi mesi fa via Internet, le ho scritto perchè mi avevano colpito le sue fotografie”. Da un messaggio i due hanno cominciato a sentirsi fino a quando durante una cena è scoppiata la scintilla e si sono innamoratoi. “Con Elisa al mio fianco mi sento più forte e sicuro di me”. Sul suo futuro in tv ha detto: “se in Italia continuano ad ignorarmi, mi costruirò una carriera in Brasile: a ottobre parteciperò ad un programma brasiliano. Combatto per salvare la mia famiglia e lo farò sempre come avrebbe fatto il mio papà”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA