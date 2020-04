Alberto Mezzetti nudo su Instagram/ Tarzan di Viterbo coperto solo da una paperella

Pubblicità

E’ un Alberto Mezzetti in versione decisamente piccante quello che si è mostrato la scorsa notte sulla propria pagina Instagram. Attraverso il proprio profilo social, l’ex vincitore del Grande Fratello, conosciuto dai più come il Tarzan di Viterbo, ha pubblicato uno scatto in cui si è praticamente mostrato come mamma l’ha fatto: in bagno, con un asciugamano in testa, lo smartphone in una mano per farsi la foto, e nell’altra, un oggetto indefinito (sembrerebbe un piccolo birillo del bowling di colore rosa con la testa a forma di paperella), a coprire le parti intime. Colpo di testa causato dalla quarantena? Chi lo sa, fatto che sta che lo scatto in questione è stato particolarmente apprezzato dai suoi follower, visto che, nel giro di qualche ora, si è portato a casa più di 9000 mi piace, un numero di tutto rispetto. Mezzetti non ha postato alcuna didascalia a corredo della foto, ma a ravvivare la discussione ci hanno pensato i suoi seguaci, che hanno pubblicato diversi commenti, chi di approvazione, chi invece, come spesso e volentieri accade in questi casi, di indignazione.

ALBERTO MEZZETTI: LA VITTORIA DEL GF 18 POI LA SPARIZIONE DALLA TV

Mezzetti ha raggiunto il suo picco di popolarità nel 2018, dopo aver appunto vinto l’edizione di quell’anno del Gf. Da allora, il classe 1984 viterbese è praticamente scomparso dai radar, salvo qualche ospitata in tv e qualche intervista sulla carta stampata. Una sparizione che non è stata digerita dallo stesso Tarzan, che pochi mesi fa lamentava così su Instagram: “Ho provato in tutti modi a tornare in tv da 2 anni che neanche mi considerano. In Italia sono diventato l’uomo che non può andare in tv…è incredibile che una persona abbia tutto questo potere! Ma non finisce qui…un guerriero lotta fino alla morte e voi votandomi mi avete dato la vita”. Secondo alcuni, il suo sfogo era rivolto alla regina di Canale 5, Barbara D’Urso, anche se questa tesi non trova assolutamente conferma. I due, tra l’altro, potrebbero avere avuto una liason, come aveva spiegato a dicembre sempre lo stesso Mezzetti: “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più… ma poi le cose belle finiscono purtroppo .. e dovrebbe rimanere il bene non l’odio; l’amicizia è eterna. Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo”.



