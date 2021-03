Alberto Radius/ “Ho conosciuto Lucio Battisti a 12 anni. Mi ha preso per mano e…”

Sul palco del Festival di Sanremo 2021 nel corso della terza serata dedicata alle cover troveremo sul palco anche Alberto Radius con i Coma_Cose. Una chitarra, la sua, rimasta nella storia, un uomo che nel suo lungo cammino musicale ha avuto modi di conoscere anche un grande artista come Lucio Battisti. Di lui ha raccontato, nel corso di un’intervista rilasciata a ondarock.it, il loro primo incontro: “Lucio era il personaggio più forte che avessi mai incontrato. Lo conoscevo da quando avevo dodici anni, perché lui veniva a Roma in Piazza Cavour, al Bar dei Professionisti, con un gruppettino di studenti con cui suonava, e io avevo il blockbuster, infatti quando ci siamo reincontrati anni dopo a Milano, quando lui e Mogol stavano mettendo in piedi la Numero Uno, si ricordò di me anche per quello.”

Alberto Radius e l’incontro con Lucio Battisti

Radius ha ricordato come Lucio Battisti l’avesse “preso proprio per mano, si è ricordato dei tempi in cui battagliavamo da ragazzini con la chitarra, e allora non era così usuale”. Ben diversa la situazione oggi: “adesso ci sono dei ragazzini mostruosi già a dieci anni, e non so come fanno, hanno una tecnica mostruosa e suonano con ventiquattro dita e settantamila corde.” ha ammesso il musicista.



