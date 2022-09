Alberto Radius: “Mamma è morta tra le mie braccia”/ “Quando è nato mio figlio…”

Alberto Radius e il rapporto con i genitori

Alberto Radius, storico chitarrista della Formula 3, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa il 7 settembre, apre i cassetti dei ricordi raccontando il rapporto con i genitori. Quando aveva un anno, i genitori si separano e lui va a vivere con il nonno. “I miei genitori li vedevo poco, ma non mi sono mancati perchè avevo il nonno che per me era un amico, un fratello, un nonno ma anche un papà e una mamma. Era tutto”, spiega il musicista che poi svela di aver visto morire i genitori. “Mi sono morti in braccio”, dice Alberto.

“Mamma è morta quando aveva 51 anni al quarto tumore, bestiale, all’esofago. Io ero in Germania e mi hanno rintracciato. Lei abitava a Casablanca da un po’ di tempo. Non c’era più nessuno e c’ero solo io. Le ho dato l’ultimo bacio e l’ho sentita spirare. E lo stesso con mio padre”, ha aggiunto emozionando il pubblico di Oggi è un altro giorno.

Alberto Radius e l’amore per il figlio

Dopo aver raccontato il rapporto con i genitori, per Alberto Radius arriva l’emozione di ricevere un bellissimo messaggio dal figlio Andrea il quale ammette di averlo dovuto sempre dividere con la musica. “Mi ha insegnato tanto e tra gli insegnamenti più importanti ci sia la forte etica professionale e la passione e l’amore che mette nel suo lavoro”, dice Andrea. “Mio figlio è il massimo e c’è lì mia moglie che me l’ha donato a dicembre…”, aggiunge il musicista che, però, viene smentito dalla moglie presente in studio.

“Era il 30 agosto del 1989. Tu eri a fare un concerto a Foggia ed io sono andata in clinica per partorire e quando te l’ho detto mia hai risposto ‘ma proprio il 30 agosto che ho un concerto?’. Io sono andata, ho partorito e tu sei arrivato il giorno dopo e ti sei emozionato“, dice poi la moglie Cristina.











