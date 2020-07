Alberto Salerno, marito Mara Maionchi: “troppi gay su Rai1″/ Lei sbotta:”ti tolgo i social”

Alberto Salerno pubblica un tweet sulla presunta presenza di gay su Raiuno e scatena la polemica. Il marito di Mara Maionchi, su Twitter, si è lasciato andare ad un commento personale che ha scatenato un’accesa polemica infastidendo anche la moglie Mara Maionchi che, non solo è intervenuta personalmente, ma lo ha anche rimproverato in pubblico costringendolo poi a rimuovere il post che, nel frattempo, aveva spinto tantissimi utenti a scagliarsi contro le parole dell’uomo. Secondo Alberto Salerno, infatti, su Raiuno, ci sarebbero troppe persone gay. Oltre a Pierluigi Diaco, sposato con Alessio Orsingher, ci sarebbero altri gay sulla rete ammiraglia di Raiuno? Alberto Salerno non ha fatto nomi, ma le sue parole hanno alzato un polverone in rete con molti utenti che hanno giudicato il suo commento omofobo e retrogado.

ALBERTO SALERNO SCATENA LA POLEMICA SUI GAY: POST RIMOSSO DOPO LA REAZIONE DI MARA MAIONCHI

Cosa ha scritto precisamente Alberto Salerno? “Ma com’è che su Raiuno ci sono un sacco di gay? E’ cambiato qualcosa?”: queste sono le parole con cui Salerno ha acceso la polemica social scatenando la pronta reazione degli utenti, ma soprattutto della moglie Mara Maionchi. L’ex giudice di X Factor, nota per la sua schiettezza e sincerità, di fronte al post del marito non è riuscita a trattenersi. “Ma cosa c…o dici! Ti tolgo i social!”, ha commentato la Maionchi che è poi passata dalle parole ai fatti togliendogli i social. Il post, poi, è sparito dai social, ma solo quando le parole di Salerno avevano già fatto il giro del web.





