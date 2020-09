Alberto Tinarelli, chi è fidanzato Nicoletta Mantovani/ “Un’anima bellissima…”

Alberto Tinarelli è l’uomo che è riuscito a far innamorare di nuovo Nicoletta Mantovani. In lui la vedova di Luciano Pavarotti ha ritrovato l’amore, infatti è pronta a costruire con lui una famiglia. Consulente finanziario e dirigente d’azienda di Bologna, il 52enne ha conosciuto Nicoletta Mantovani grazie ad un’amica in comune, Grazia Verasani. I due si sono conosciuti ad una cena, poi le cose sono andate bene al punto tale che hanno fatto prove di convivenza e poi hanno trascorso il lockdown insieme. Con loro c’era pure Alice, 17 anni, nata dal matrimonio col tenore. I due questo mese di settembre convoleranno a nozze, ma prima di Alberto Tinarelli c’è stato un altro uomo che l’ha aiutata dopo la scomparsa di Luciano Pavarotti, cioè Filippo Vernassa, direttore di due teatri modenesi, con cui ha avuto una storia di sette anni. Ora invece nel suo cuore c’è Alberto Tinarelli, con cui ha deciso di celebrare un matrimonio religioso. Non si sa molto del compagno, ma potrebbe svelare qualche dettaglio in più oggi a Live Non è la D’Urso, visto che sarà ospite di Barbara D’Urso.

ALBERTO TINARELLI, LA PROPOSTA DI MATRIMONIO A NICOLETTA MANTOVANI

Quel po’ che si sa di Alberto Tinarelli è per merito della stessa Nicoletta Mantovani, che ha raccontato qualcosa del compagno nell’intervista rilasciata un mese fa a Chi, quando ha rivelato che hanno programmato il matrimonio per il mese di settembre. «È un’anima bellissima, mi dà tanto equilibrio e so di poter contare su di lui in ogni momento». La donna ha, quindi, spiegato che Alberto Tinarelli «fa il consulente per una primaria azienda di servizi, diciamo un uomo di numeri». L’amica Grazia Verasani, che conoscevano entrambi, ha fatto da vero cupido: «Ha immaginato che potessimo diventare una coppia». E a quanto pare ci ha visto bene, visto che non solo si sono innamorati, ma hanno deciso di costruire una famiglia insieme. A tal proposito, Nicoletta Mantovani ha svelato che Alberto Tinarelli dopo averle chiesto di sposarlo le ha detto che se avesse visto Alice tentennare si sarebbe tirato indietro. Allora la vedova di Luciano Pavarotti ha chiesto alla figlia cosa ne pensasse e la 17enne figlia del tenore è esplosa di gioia.



