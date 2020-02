Alberto Urso, canzone “Il sole ad est”/ La ‘copia’ de Il Volo sesto ma non convince (Sanremo 2020)

Alberto Urso ha scelto di unirsi ad Ornella Vanoni per la serata di duetti di Sanremo 2020. Sulle note del brano La voce del silenzio, portata al Festival in origine da Dionne Warwick e Tony Del Monaco. Per questa serata, Urso ha deciso di indossare un abito blu mare pieno di brillantini, che in qualche modo richiama l’outfit della Vanoni. La cantante ha preferito optare per un abito turchese con decorazioni, merletti e qualche angolo trasparente. La prima parte della performance è stata affidata proprio ad Ornella, che riempie il palco con la sua splendida voce. Più che visibile la sintonia fra i due, sottolineata dalla scelta di entrambi di guardarsi negli occhi in molti momenti. Una delle tecniche preferite dalla Vanoni, che in passato ha proposto la stessa armonia di sguardi con Gino Paoli. Nel caso dell’esibizione di Urso, l’artista però ha osato un po’ di più, avvicinandosi al tenore anche con il proprio corpo. Standing ovation immancabile da parte dei presenti. A termine esibizione, la parola non può che essere data ad Ornella, che ancora una volta strappa qualche risata al pubblico in teatro. “Come se fosse neanche mio nipote, il mio bambino”, dice di Urso, per poi correggersi subito, “No bambino no, ma nipote sì”. La cantante conclude con un pensiero sul brano appena interpretato: “Strano come questa canzone sia arrivata 14esima, è un capolavoro. E’ bizzarro, ma capita spesso. Anche quando hanno uno vincente, che è sfigato perchè non ce la fa mai”. Clicca qui per guardare il video di Alberto Urso e Ornella Vanoni

ALBERTO URSO: SESTO IN CLASSIFICA MA VUOLE DI PIU’

Alberto Urso si prepara per la quarta serata di Sanremo 2020, dopo l’appuntamento con le cover di ieri. Oggi, venerdì 7 febbraio, il cantante ritornerà a calcare il palcoscenico dell’Ariston per affrontare un nuovo giro di performance. Nella puntata di debutto, il tenore ha conquistato solo il sesto posto, ma è possibile che la giuria questa sera possa apprezzare un po’ di più la sua esibizione. Intanto su Instagram scopriamo qualcosa di più sul suo incontro con Ornella Vanoni, con cui aveva già avuto modo di esibirsi durante la partecipazione di entrambi ad Amici Celebrities. “Mai avrei pensato che una cosa simile potesse accadere, forse sto sognando… non svegliatemi”, scrive in un post. Nella foto, Ornella posa la sua mano sulla spalla del cantante, che la guardain uno stato di pura ammirazione. “Sarà pazzesco”, commenta Rudy Zerbi. Clicca qui per guardare la foto di Alberto Urso e Ornella Vanoni. In un’altra foto li vediamo poco prima di raggiungere la famosa scalinata, con l’outfit scelto per l’occasione. A differenza del suo arrivo sul palco, la cantante però indossa anche uno scialle chiaro.

