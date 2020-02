Alberto Urso, canzone “Il Sole ad est”/ La nonna è una luce presente (Sanremo 2020)

Alberto Urso sarà in gara sul palco di Sanremo 2020 con il brano “Il sole ad est”. Un singolo dal titolo fortemente evocativo e che, va da sé, ha suscitato la curiosità dei fan e delle migliaia di follower che seguono il profilo del cantante siciliano sui social, tanto da indurre lo stesso artista a uscire allo scoperto e a rivelarne il vero significato, commuovendo il web. “In tanti mi avete chiesto il significato del brano che porterò a Sanremo”, ha esordito, per poi arrivare alla rivelazione tanto attesa: “Il mio sole ad est è mia nonna. Sento la sua presenza in ogni cosa che faccio e la porto sempre con me. Spero che questa canzone emozioni voi quanto me tutte le volte che la canto”. Di sicuro il giovane, con le sue potenzialità canore, ha la grande capacità di toccare le corde più profonde dell’animo del suo pubblico e, c’è da scommetterci, anche stavolta riuscirà ad abbattere ogni eventuale barriera emotiva. La sua canzone, peraltro, è stata scritta dalla collega e amica di talent, Giordana Angi, che come lui fa parte dei concorrenti della kermesse musicale sanremese. Nella serata delle cover si esibirà nel brano “La voce del silenzio” in coppia con Ornella Vanoni, giurata del famoso programma.

ALBERTO URSO A SANREMO 2020: LA LIRICA, UNA PASSIONE NATA…

Alberto Urso, di origine siciliana (è nato a Messina nel 1997), è un cantante e polistrumentista (suona il pianoforte, il sax e la batteria), che nel giro di un anno ha conquistato la notorietà a livello nazionale, facendosi apprezzare per la sua voce e il talento, dopo aver preso parte e vinto alla diciottesima edizione del programma “Amici”, condotto da Maria De Filippi. Il successo di Alberto è legato alla capacità di combinare la sua voce da tenore a sonorità rock e contemporanee, spaziando nei vari generi musicali, tanto che durante i suoi concerti interpreta cover di Frank Sinatra, dei Queen ma anche di altri artisti pop, blues e jazz. La passione per la musica classica è nata in Alberto fin da piccolo e la sua predisposizione artistica verso il canto lirico è stata supportata dalla famiglia e dalla nonna Rosetta, attraverso lo studio, infatti, ha conseguito un diploma in teoria e solfeggio presso il Conservatorio di Messina e la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Il cantante racconta che all’età di otto anni, sentendo la performance di Andrea Bocelli nel 1995, con la celebre “Con te partirò”, rimase estasiato dal successo del tenore e pensò che sarebbe stato bello provare le stesse emozioni. La partecipazione a Sanremo 2020 è per l’artista un sogno che diventa realtà.

ALBERTO URSO A SANREMO 2020: IL DEBUTTO DIECI ANNI FA…

Il debutto di Alberto Urso è avvenuto nel 2010, nello show condotto da Antonella Clerici su Rai 1, “Ti lascio una canzone”, a cui sono seguite diverse esperienze nel campo musicale, tra cui un duetto con Katia Ricciarelli e la pubblicazione di un EP, “Per te”, nel 2018. Il vero trampolino di lancio è stato il talent show di Mediaset “Amici”, grazie al quale realizza il suo primo album in studio “Solo”, diventato disco d’oro nel giro di pochi giorni e rimasto per due settimane consecutive alla prima posizione della classifica FIMI italiana. Dopo la fine del programma, il cantante ha partecipato a varie manifestazioni musicali, come i SEAT Music Awards 2019 e Battiti Live. Inoltre, è andato in giro per l’Italia, con il suo “Solo Tour”, che ha registrato nelle varie date il tutto esaurito. In seguito, ha presentato il singolo “Ti lascio andare” e a settembre ha preso parte ad “Amici Celebrities”, nel ruolo di coach della squadra blu. Alla fine di ottobre 2019 è uscito il secondo album, “Il sole ad est”, dove vanta collaborazioni con Ermal Meta, Giordana Angi e Kekko Silvestre, quest’ultimo autore del singolo “E poi ti penti”.



