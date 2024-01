Alberto Urso, duro sfogo: “Abbandonato da casa discografica”/ Gesto di Maria De Filippi e Alfonso Signorini

Alberto Urso si sfoga duramente: “Abbandonato dalla mia casa discografica, solo e perso”

Dopo la vittoria ad Amici 18, Alberto Urso non ha avuto un percorso facilissimo, anzi, è stata caratterizzato da alti e bassi, da successi e sconfitte. Adesso però, il giovane tenore siciliano conclusa l’esperienza in Canada con il gruppo The Tenors è pronto a tornare in Patria con nuovi progetti, sogni e soprattutto qualche sassolino dalle scarpe da togliersi. In un’intervista concessa a Chi, infatti, Alberto Urso ha confessato di aver pensato di abbandonare la musica ed a tal proposito si è sfogato duramente contro la sua ex casa discografica.

Nel dettalio, il vincitore di Amici di Maria De Filippi 18 Alberto Urso ha confessato: “Dopo il Covid ho trovato alcune porte chiuse. Sa come funziona… Insomma, dopo il Covid ho avuto qualche incomprensione con la mia casa discografica, in un attimo mi sono ritrovato solo, mi sono sentito perso e abbandonato.” E per tal motivo il 26enne ha pensato di mollare tutto. Adesso invece ha recuperato fiducia in se stesso ed ha deciso di ritornare in grande stile. Proprio oggi, infatti, esce il suo nuovo singolo Mille domande, un brano autobiografico in cui cerca di raccontarsi attraverso le sue emozioni e le sue esperienze.

Maria De Filippi e Alfonso Signorini, il gesto per Alberto Urso: “Mi hanno supportato”

Alberto Urso nel suo periodo di crisi ha potuto contare sul supporto e sostegno di due noti personaggi televisivi: la sua ‘mamma’ artistica Maria De Filippi ed il conduttore del Grande Fratello Alfonso Signorini grande esperto di musica. Il giovane tenore, infatti, sempre durante la lunga intervista concessa a Chi ha confessato: “C’è stato il supporto di Alfonso Signorini, che mi ha aiutato in tutto, anche tecnicamente, lui è un maestro esperto di musica e ha un cuore d’oro che non mostra a tutti, ma quando ti vuole bene è per sempre.”

Alberto Urso ha poi speso parole al miele anche per l’ideatrice e conduttrice di Amici di Maria De Filippi: “Ho avuto il suo supporto, che dà sempre i consigli giusti. È stata lei a dirmi: “Sei bravo fai bella musica, belle canzoni, credi in te sempre.” Ed è grande al sostegno dei due conduttore Mediaset che il tenore ha deciso di sfoderare gli artigli e tornare in Patria con i suoi progetti. Iniziando proprio dall’etichetta da lui fondata che si chiama Urso Label.











