Alberto Urso e Valentina Vernia stanno insieme?/ Foto, abbracci al mare dopo Amici

Scoppia il gossip, alquanto inaspettato, su due dei grandi protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Uno di questi è il vincitore Alberto Urso, l’altra è la spumeggiante ballerina Valentina Vernia. A beccarli insieme e a farci sospettare di un nuovo amore nato è il settimanale Chi, che li ha fotografati al mare in situazione che sembrano ben altro che amichevoli. Nelle foto postate in esclusiva dal noto settimanale diretto da Alfonso Signorini, Alberto e Valentina si abbracciano teneramente in riva al mare. Poi in un altro scatto, lei lo tira a se come per dargli un bacio. Nonostante il feeling e l’affetto che traspare, non è chiaro se i due siano soltanto molto amici (così com’è stato anche nella scuola di Amici) o se in realtà sia davvero scattata la scintilla.

Alberto Urso e Valentina Vernia, amicizia o flirt?

Intanto a queste foto, il settimanale Chi accompagna una didascalia: “Finalmente si gioca a carte scoperte fra Alberto Urso e Valentina Vernia, il bel tenore e l’esplosiva ballerina, che si sono incontrati ad Amici, si sono ritrovati stretti l’uno all’altra nel mare di Sicilia.” Ma il gossip non si ferma qui, perché ancora si legge: “Ma non basta, non è tutto. L’ultima news è che lui neanche ha fatto in tempo a toccare spiaggia siciliana che ha già avvistato un’altra sirena, Emma Muscat. Che ne penserà Biondo?” Un dettaglio che rimane poco chiaro ma che ha scatenato comunque tantissimi commenti sul web. C’è da dire che, a dispetto di ciò che molti credono, Valentina pare sia tornata single, viste le accuse di qualche tempo fa che il suo fidanzato Luigi Turetti le aveva scagliato sui social (per poi rimuovere tutto). E pare che con queste c’entrasse qualcosa proprio Alberto Urso…





