Alberto Urso, l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, è fidanzato? Si rincorrono voci e rumors sulla vita privata e sentimentale del giovane cantante che ha trionfato nella scuola di talenti più amata del piccolo schermo nell’edizione 2018-2019 battendo in finale l’amica e collega Giordana Angi. Chi è la fidanzata di Alberto Urso? Tutto tace, visto che il cantante è molto riservato e discreto per quanto concerne le questioni di cuore, anche se il mondo del gossip da tempo parla di una possibile fidanzata. Stando ad alcune indiscrezioni si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile flirt in corso tra Alberto Urso e Benedetta Caretta, ex vincitrice di Io Canto oggi promossa a coach.

Alberto Urso e Benedetta Caretta stanno davvero insieme? Al momento non è dato saperlo visto che nessuno dei due ha confermato la cosa né tantomeno smentito il chiacchiericcio. In passato l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi è stato legato alla ballerina Valentina Vernia conosciuta proprio nel talent show.

Alberto Urso ha una fidanzata? Si parla di Benedetta Caretta

Dopo la fine della storia con Valentina Vernia, Alberto Urso è tornato single e da allora nessuna donna è riuscita a fare breccia nel suo cuore. Proprio il tenore siciliano parlando della sua vita privata ha rivelato che la sua unica storia d’amore attualmente in corso è con la musica. Nessun ritorno di fiamma quindi nemmeno con la ex Valentina Vernia con cui era stato paparazzato diverso tempo fa nella splendida Taormina. Proprio Alberto, intervistato da Chi, parlando del suo privato e d’amore ha detto: “è tempo di studio e lavoro. In questo momento non cerco null’altro”.

A chi continua a domandargli della presenza o meno di una donna nella sua vita, il tenore siciliano ha detto: “non saprei dove e quando incontrarla. Per ora sono fidanzato solo con la musica”. Pur non essendo impegnato ed innamorato però Alberto non esclude un domani di crearsi una famiglia con dei figli, ma con una grande consapevolezza: la donna della sua vita dovrà condividere con lui l’amore per la musica!