Alberto Urso/ Lacrime e ringraziamenti a Maria ma… (Amici Speciali)

Niente finale per Alberto Urso almeno non sul podio dove finiranno i quattro finalisti di questa prima edizione di Amici Speciali. Il bel tenorino pop siciliano dal cuore di ghiaccio questa sera sarà in puntata ma non in gara per giocarsi il tutto per tutto per la vittoria, la seconda nello studio del programma, ma come ospite per chiudere in bellezza un percorso iniziato per beneficenza e andato in onda un po’ a fortuna tra limitazioni, distanze sociali, mascherine e senza il pubblico in studio. Maria de Filippi la scorsa settimana ha un po’ trasformato Amici Speciali in un people show mettendo i ragazzi davanti al loro lavoro, al loro percorso e a quello che hanno fatto dentro e fuori dal programma e a quel punto le lacrime non sono mancate nemmeno per uno che, come Alberto, spesso lascia che i suoi occhioni si riempiano un po’.

AMICI SPECIALI SENZA ALBERTO URSO IN FINALE MA…

Il bel siciliano, educato e garbato come sempre, ha pensato bene di ringraziare Maria de Filippi per tutto quello che ha fatto per lui ma anche per la musica e la categoria che lui rappresenta, quella della lirica: “Mi sento a casa. Amici è un po’ casa mia. E devo dirti grazie per aver portato la musica classica tra i giovani. Tutti vogliamo essere finalisti. Per uno scopo benefico sicuramente lo siamo”. Alberto Urso questa sera salirà sul palco per cantare le sue canzoni, e non solo, e sui social ha già annunciato ai suoi fan che sarà una serata pazzesca. Nelle storie è apparso seduto al suo pianoforte durante le prove in sala, sarà allo strumento anche questa sera? Lo scopriremo solo tra qualche ora, quando finalmente salirà sul palco per la sua esibizione e, magari, qualche annuncio speciale sulla sua carriera tra successivi estivi e la possibilità di tornare a Sanremo nel 2021.



