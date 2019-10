Alberto Urso/ Obiettivo Sanremo 2020 sulle tracce di… (Amici Celebrities)

Alberto Urso segue le orme della collega e amica e punta verso Sanremo 2020. Nella prossima edizione della kermesse canora non ci sarà quindi solo Giordana Angi, ma anche il coach dei Blu di Amici Celebrities. Niente di certo per adesso o per lo meno nulla che sia stato confermato dal diretto interessato, ma Giovanni Ciacci sembra non avere alcun dubbio sul fatto che Alberto tenterà il colpaccio. Nel suo Vite da copertina, l’esperto di stile ha rivelato che la notizia proviene da fonti più che sicure. Fra le novità che sta covando Urso non c’è però solo la musica, ma anche un bel gossip a tinte rosa. Ciacci ha ricevuto una voce di corridoio che vedrebbe il tutor alle prese con una cottarella per Laura Torrisi. Solo voci di corridoio per adesso, visto che Alberto è fidanzato con Valentina Vernia e non c’è traccia di nuvole nere nel loro cielo. Può essere però che quello scherzo organizzato dalla produzione con la complicità di Joe Bastianich, andato in onda due settimane fa, abbia sollevato qualche sospetto sul possibile flirt fra Urso e la Torrisi.

Alberto Urso, duetti per lanciare i suoi “alunni” in finale

Dopo una puntata di assenza, Alberto Urso è tornato alla corte di Amici Celebrities per riprendere in mano le redini della squadra Blu. Dopo l’apertura con il canto corale fra colleghi, il coach si è subito lanciato in un duetto in occasione della prima manche della scorsa puntata, in coppia con Francesca Manzini. La canzone scelta per tentare la fortuna e recuperare un punto contro i Bianchi, in quel momento in vantaggio con due punti, è Hallelujah di Cohen, uno dei pezzi più commoventi del panorama internazionale. Seduto al pianoforte, Alberto ha guidato il brano fin dall’inizio, scatenando subito l’applauso dei presenti. L’unione delle due voci è stata impeccabile e Giulio Scarpati è stato fra i primi a sentirsi invaso dalle emozioni. Nessuna parola ovviamente da parte del giudice, ma un’espressione più che significativa. Purtroppo il duetto di coach e concorrente non ha permesso ai Blu di accedere alla rimonta. Clicca qui per guardare il video di Alberto Urso e Francesca Manzini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA