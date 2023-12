Albino e Tiziana in crisi a Uomini e Donne: “Ho molti dubbi”/ Lei: “Vedo troppa gelosa, devo valutare tanto”

Albino e Tiziana in crisi a Uomini e Donne: lei lo accusa di essere troppo geloso

Albino e Tiziana tornano al centro dello studio di Uomini e Donne per un nuovo confronto. Dopo un inizio molto positivo, per la coppia arrivano le prime incomprensioni. Lui non ha apprezzato alcuni gesti fatti nei confronti di altri uomini in studio, come Davide e Vincenzo, ma Tiziana ha trovato eccessiva la sua gelosia.

“Io sto cercando di capirti, perché ieri hai risposto pochissimi ai miei messaggi, poi dovevi venire, poi ha avuto un problema e non sei venuto. – ha spiegato Tiziana in studio – Hai fatto allusioni sul fatto che non fossi in albergo… Io ti sto valutando, perché conosco la gelosia perché io in prima persona sono stata gelosa e so cosa comporta in una relazione. Noi non siamo una coppia effettiva, non ci siamo dati l’esclusiva!” ha quindi chiarito la dama.

Tiziana frena con Albino: “Mi piaci però devo valutare anche la distanza”

“Forse stai confondendo il rispetto con la gelosia.” ha replicato allora Albino, chiarendo che il fatto che lui sia stato poi sfuggente nei suoi confronti sia dovuto proprio ai tanti dubbi che continua ad avere. Il cavaliere di Uomini e Donne non riesce ancora a fidarsi di Tiziana, soprattutto perché non la vede focalizzata al 100% sulla loro conoscenza: “Io, da quando ho iniziato a frequentarti, ho smesso di chiedere di ballare a Roberta, come ad esempio facevo all’inizio. Tu mi piaci“, ha sottolineato. Tiziana ha quindi replicato: “Anche a me piaci, ma devo valutare tante cose, anche la distanza. Io ti voglio vedere, questa è la verità.”











