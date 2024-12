L’Alcolock è il dispositivo previsto dal nuovo codice della strada, obbligatorio da installare entro due anni per chi ha già avuto un provvedimento legale per guida in stato di ebbrezza, per impedire un comportamento recidivo. Questo sistema che di fatto è un etilometro, permette infatti di controllare i comandi dell’automobile dopo aver rilevato il tasso alcolemico nel sangue. Nel caso di positività superiore ai limiti consentiti il veicolo non si accende e per essere sbloccato si dovrà aspettare fino a quando il test del respiro del guidatore rientrerà nelle soglie previste dalle legge che per chi ha già avuto sanzioni è pari a zero.

Immagini auguri buon anno e Capodanno 2025/ Foto e video degli spettacolari fuochi d'artificio a Sidney

Secondo il decreto attuativo, che è ancora in fase di approvazione, l’installazione dell’alcolock sarà a carico del conducente e le forze dell’ordine saranno tenute in caso di controllo su strada a verificare l’effettivo funzionamento dell’apparecchio. I dubbi di molti automobilisti sono sorti soprattutto sulle modalità di posa in opera ed acquisto dell’attrezzatura, soprattutto perché mentre nelle auto di nuova fabbricazione molti modelli già prevedono questa omologazione dell’alcolock, nei veicoli più vecchi potrebbe sorgere qualche problema di adeguamento.

Nuovo Codice della Strada non modifica limiti alcol/ MIT smentisce fake news: “stretta è su uso smartphone”

Alcolock, come funziona l’installazione del dispositivo e quanto costa

L’Alcolock una volta installato impedisce al guidatore di accendere il veicolo in caso di positività del test alcolemico. La rilevazione infatti va fatta prima di mettersi al volante ed il risultato deve essere un valore pari a zero, per evitare le recidive di chi ha già avuto ritiri di patente per guida in stato di ebbrezza. Il dispositivo però non viene installato automaticamente sui mezzi in commercio, ma bisognerà acquistarlo e predisporlo per l’uso ai sensi di legge. I modelli di auto, anche quelli di ultima generazione non prevedono questo sistema integrato, ma sono dotati di una interfaccia omologata nel caso al conducente sia imposto l’obbligo.

Vigilia di Capodanno, notte di San Silvestro 2025/ A Sidney e Wellington è già scattata la mezzanotte!

I costi sono tutti a carico del soggetto colpito dal provvedimento e possono arrivare, secondo le stime fatte da alcune associazioni di consumatori, fino a 1500 euro comprensivi di costi di installazione in officine qualificate per il servizio. A questo prezzo andrà aggiunta anche una revisione periodica per la messa a punto della taratura dell’apparecchio, in base alle disposizioni del nuovo codice della strada. Per tutti i chiarimenti SU l’alcolock, comprese le istruzioni specifiche, e molto probabilmente anche l’elenco delle caratteristiche che ogni apparecchio deve avere per essere a norma, bisognerà aspettare il testo del decreto attuativo che dovrebbe arrivare entro i prossimi sei mesi.