Alda D’Eusanio concorrente del Grande Fratello Vip?/ Con lei il pappagallo Giorgio…

Alda D’Eusanio nuova concorrente del Grande Fratello Vip? Il prolungamento del reality fino alla fine di febbraio avrebbe convinto gli autori ad inserire nuovi vipponi per movimentare ulteriormente le dinamiche della casa. Stando ad alcuni rumors riportati da Dagospia, nella puntata del reality condotto da Alfonso Signorini che andrà in onda venerdì 29 gennaio sfidando Milly Carlucci e la seconda edizione de Il cantante mascherato, a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà potrebbe essere Alda D’Eusanio. La conduttrice, tuttavia, stando a quello che si legge sul portale di Roberto D’Agostino, avrebbe chiesto la possibilità di portare con sè il suo amatissimo pappagallo Giorgio a cui è profondamente legata e che è entrato nella sua vita dopo la morte del marito.

ALDA D’EUSANIO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020? TUTTO TACE SUI SOCIAL

Alda D’Eusanio e il pappagallo Giorgio potrebbero diventare i protagonisti dell’ultima fase del Grande Fratello Vip. Alda, dopo la morte del marito, stava attraversando un momento molto difficile. Un giorno, entrando in un negozio di animali, incrociò lo sguardo di Giorgio che stava attraversando, a sua volta, un momento difficile. La conduttrice decise di portarlo a casa e, insieme, ricominciarono a vivere. Ora, con Giorgio, secondo Dagospia, la D’Eusanio sarebbe pronta a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà? Il momento avverrà nella puntata del 29 gennaio? Nel frattempo, dal profilo Instagram della D’Eusanio, non arriva nessun indizio di conferma. L’ingresso della D’Eusanio con il pappagallo Giorgio potrebbe far felice Tommaso Zorzi che, nelle scorse ore, aveva chiesto di poter avere un animale in casa azzardando la richiesta di far arrivare un piccolo criceto.



