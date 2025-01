Alda D’Eusanio ha un compagno? Dopo la morte del marito Gianni Statera…

Conduttrice, giornalista e opinionista televisiva, Alda D’Eusanio nel corso della sua vita ha vissuto un profondo dolore che nel 1999 l’ha privata del suo più grande amore, il marito Gianni Statera. La coppia si era sposata nel 1983 ed ha vissuto una lunga e romantica relazione, interrotta purtroppo con la morte dello stimato sociologo; da quel momento in poi tutto è cambiato nella vita della conduttrice del piccolo schermo, ma com’è ad oggi la sua attuale situazione sentimentale? Alda D’Eusanio ha un compagno o il suo cuore è ancora del marito?

In numerose occasioni, tra interviste e confessioni pubbliche, il celebre volto televisivo ha più volte ribadito di essere ancora affettivamente legata a Gianni Statera e al suo ricordo. Infatti, dopo il grave lutto che ha segnato la sua vita, non si è mai più sposata e non ha avuto altre relazioni sentimentali, dunque al momento non c’è alcun nuovo compagno al suo fianco.

Alda D’Eusanio: “Non ho il cuore libero per poter pensare ad altro“

“Non c’è modo per tornare felice, io lo amo e non ho il cuore libero per poter pensare ad altro, io voglio lui e non un altro. Ho trovato l’equilibrio vivendo di dolore”, aveva raccontato Alda D’Eusanio in un’intervista a Storie Italiane nell’ottobre 2023 ai microfoni di Eleonora Daniele. Parole che rimarcano il profondo legame che ancora oggi unisce la conduttrice al compianto marito Gianni Statera, oltre alla sua intenzione di non impegnarsi sentimentalmente.

In un’altra occasione, nel programma Storie di donne al bivio in un’intervista a Monica Setta, l’opinionista televisiva aveva ulteriormente sottolineato la questione: nessun uomo al momento potrà essere in grado di prendere posto nel suo cuore. “Dovrebbe accadere un miracolo per incontrare una persona che mi fa innamorare: essendo già innamorata di mio marito, di quante persone mi devo innamorare?“, ha confidato.

