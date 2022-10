ALDO CAZZULLO,CHI È E LA MOGLIE MONICA MALETTO/ Retroscena sull’ultimo libro “La mia sicurezza a rischio se…”

Aldo Cazzullo e il retroscena sul titolo del suo ultimo libro

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Aldo Cazzullo racconta il suo ultimo libro: Mussolini il Capobanda. Svela però che inizialmente il titolo che avrebbe voluto dare a questo libro – che cerca di mettere in evidenza tutti gli errori e i crimini commessi dal Duce – era un altro: “Volevo chiamare il libro ‘Mussolini il delinquente’ ma mi hanno detto che non potevano garantire la mia sicurezza se l’avessi chiamato così. – e ammette – In Italia parlare male di Mussolini comporta ancora qualche rischio”. In diretta su Rai1 Cazzullo racconta dunque alcuni retroscena drammatici, focalizzandosi sulla figura della donna ai tempi del fascismo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Aldo Cazzullo, vita privata, carriera giornalistica e opere

Aldo Cazzullo è un giornalista e scrittore italiano. Aldo Cazzullo ha lavorato per circa quindici anni a La Stampa. Nel 2003, tuttavia, ha deciso di lasciare il quotidiano e cominciare a collaborare con il Corriere della Sera, ricoprendo il ruolo di inviato speciale e di editorialista. Il rapporto con il Corriere della Sera si è rapidamente sviluppato diventando particolarmente intenso e proficuo. Negli anni trascorsi presso il quotidiano, infatti, il giornalista ha curato i contenuti di cinque edizioni delle Olimpiadi, da Atene 2004 fino a Rio 2016. Allo stesso modo, ha seguito anche cinque edizioni dei mondiali di calcio tra i quali anche quelli del 2006 che videro la nazionale azzurra trionfare. Nel 2020, Cazzullo ha preso parte al programma televisivo La caserma. In questo contesto, ha tenuto due lezioni di storia contemporanea che si sono focalizzate sul periodo storico della Prima Guerra Mondiale.

Per quanto riguarda la vita privata, Aldo Cazzullo è sposato dal 1998 con Monica Maletto. La coppia ha avuto due figli, Francesco e Rossana, con i quali viaggia e che talvolta collaborano il giornalista durante la stesura dei suoi libri. Nel corso della sua carriera di giornalista e scrittore, Cazzullo ha scritto svariati libri su argomenti differenti tra loro ma principalmente legati a tematiche storiche. Gli ultimi testi del giornalista sono intitolati Le italiane. Il paese salvato dalle donne (Solferino, 2021) e Il posto degli Uomini. Dante in Purgatorio dove andremo tutti. Quest’ultimo volume è stato pubblicato da Mondadori nel 2021 e segue quello distribuito, sempre da Mondadori ma nel 2021, intitolato A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia.

Aldo Cazzullo e la passione per i viaggi condivisa con i figli: “Grazie a papà…”

Della moglie di Aldo Cazzullo non si hanno molte notizie. La donna è molto riservata ed è lontana dal gossip e dal mondo dei social. Monica Maletto ed Aldo Cazzullo hanno da sempre cercato il più possibile di stare lontano dal gossip e da tutto quello che potrebbe essere lontano dal mondo del lavoro e dello spettacolo, come del resto è anche normale che sia per due persone che preferiscono far parlare il proprio lavoro al posto loro. Aldo Cazzullo è molto legato alla sua famiglia e con i figli condivide la passione per i viaggi. In un’intervista a Il Libraio i figli avevano dichiarato: “Grazie alla nostra famiglia conoscevamo già da prima di iniziare a scrivere le vicende di alcuni dei personaggi: nostro papà ci ha sempre raccontato storie. Storie belle e di coraggio”.

Aldo Cazzullo al Corriere della Sera riesce ad affermarsi sia grazie alle sue interviste, sia alle ottime coperture sui principali fatti che hanno caratterizzato gli ultimi 30 anni della nostra storia. Tra gli articoli più rilevanti si ricordano, ad esempio, quello riguardo la morte di Lady Diana e quelli di analisi delle vittorie elettorali di leader mondiali. Dal gennaio del 2017 è titolare della rubrica delle lettere del Corriere della Sera, succedendo a Sergio Romano.











