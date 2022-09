Cazzullo “Intervista Totti? Ci conosciamo dal 2002”/ “Rolex? Non è la parte migliore”

Il giornalista del Corriere della Sera, il noto Aldo Cazzullo, è stato ospite ieri sera negli studi del programma di La7, Otto e Mezzo, classica striscia post tg condotto da Lilli Gruber. Il collega del quotidiano di via Solferino è stato incalzato sulla vicenda di gossip dell’estate, ma potremmo dire anche degli ultimi anni, leggasi la separazione fra Francesco Totti e Ilary Blasi. Proprio Aldo Cazzullo è stato infatti colui che ha intervistato per primo il Pupone, chiedendo lumi sulla vicenda.

“Cosa mi ha colpito più di questa vicenda? – le parole di Aldo Cazzullo replicando a Lilli Gruber – i due veri grandi romanzi popolari italiani sono il calcio e la televisione. Totti e Ilary rappresentano questi due mondi intrecciati e da qui questo gigantesco interesse. Io ho conosciuto Francesco Totti 20 anni fa – ha proseguito Aldo Cazzullo – ai Mondiali del 2022 in Giappone, gli chiesi come passava il tempo in ritiro e lui mi disse che squagliava la Playstation. Poi ci siamo rivisti nel 2006 quando lui segnò il rigore decisivo contro l’Australia poi lui esultò mettendosi il pollice in bocca per evocare il figlio che aveva appena 8 mesi. Non ci siamo mai persi di vista”.

ALDO CAZZULLO E L’INTERVISTA A TOTTI: LA REPLICA DI PADELLARO

In merito all’intervista con Francesco Totti, uscita domenica scorsa, Aldo Cazzullo ha spiegato: “Lui aveva questa intervista da dire e la parte a cui sono più affezionato non è quella dei Rolex ma quella in cui lui racconta quando si chiude il sipario: a 41 anni, lui monumento per la Roma, è costretto a lasciare e poi diventa dirigente e poi lo mandano via, e lui diceva di avere paura, di essere spacciato, che faceva il cucchiaio al portiere e non sapeva cosa sarebbe successo”.

Padellaro, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha replicato ironico: “Un’intervista che sta facendo sanguinare noi romanisti, ti sei preso una grande responsabilità”. Dopo l’intervista di Totti al Corriere della Sera si attende la replica ufficiale di Ilary Blasi, ma per ora tutto tace: vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

