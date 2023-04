“Aldo Montano a Back To School indisciplinato”/ Panicucci “Comunella con Onestini…”

A Mattino Cinque News è stato stamane in collegamento il grande Aldo Montano. L’ex atleta ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, sarà uno degli studenti che si sottoporrà all’esame di quinta elementare in occasione della seconda puntata di Back To School 2 che andrà in onda mercoledì prossimo su Italia Uno. Federica Panicucci, presentando il suo ospite e parlando appunto della seconda puntata dello show ha anticipato: “Sarà una puntata molto complicata quella di mercoledì prossimo perchè il buon Montano ha fatto comunella con Luca Onestini e anche Scintilla, e tenere a bada tutti è stato non complicato, ma di più, e poi si sottoporrà all’esame”.

In studio passa quindi un filmato di Aldo Montano che fa i compiti di matematica con i maestrini: “Sembra quando devo riordinare la mia capire” ha commentato il piccolo docente in merito ai metodi di conteggio di Aldo Montano. Quindi si vede l’ex oro olimpico che scherza con la maestrina: “Ma sei un infame, sei una strozzina”. E ancora: “Il maestrino Valerio e l’altra sono stati fortissimi – ha detto parlando con Federica Panicucci – mi hanno fatto ammazzare dal divertimento, ho provato a dare il mio meglio… comunque la parolaccia non l’ho detta era strozzina non stro*zina”.

ALDO MONTANO A BACK TO SCHOOL: ECCO GLI ALTRI STUDENTI

A quel punto ha ripreso la parola Federica Panicucci, conduttrice di Back To School, che in vista della prossima puntata ha spiegato: “Mercoledì prossimo ci saranno Ricky Tognazzi, Luca Onestini, Carmen Di Pietro, Raffaella fico, Soleil Sorge che è stata rimandata”, e ovviamente anche Aldo Montano.

Prima di congedare il proprio ospite la presentatrice ha aggiunto: “Aldo Montano è stato indisciplinatissimo devo dirlo, ma lo vedrete mercoledì prossimo, ti abbraccio Aldo e ci vediamo mercoledì”. Appuntamento quindi alla prossima settimana, 12 aprile 2023, con tanti nuovi studenti: la sensazione, viste le anticipazioni, è che ne vedremo davvero delle belle.

