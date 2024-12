Documento molto interessante quello mandato in onda stamane da Mattino 5 in merito all’omicidio di Pierina Paganelli, la donna che, ricordiamo, è stata assassinata il 3 ottobre del 2023 in quel dei condomini di via del Ciclamino a Rimini. Il documento è il filmato sempre della famosa Cam 3 della farmacia (la stessa che avrebbe ripreso l’assassinio camminare), il giorno del 4 ottobre 2023 alle ore 8:40, quindi la mattina dopo la scoperta del cadavere della 79enne signora, nei pressi del suo garage. Il corpo senza vita sarebbe stato rinvenuto attorno alle ore 8:30, e pochi minuti dopo Manuela Bianchi, la nuora della vittima, avrebbe chiamato i soccorsi anche se ormai la povera Pierina Paganelli era già morta.

Pierina Paganelli/ Manuela Bianchi: “Ho sempre pensato a due assassini, dna femminile? Sono tranquilla”

Nel filmato, che trovate nel link più sotto, si vede Manuela Bianchi che risale la rampa del garage del condominio di via del Ciclamino alle ore 8:38 a fianco di un soccorritore, una ragazza del personale sanitario. La nuora della vittima è visibilmente provata, con la mano alla faccia, sconvolta. Qualche istante dopo si vede quindi Louis Dassilva, il 34enne senegalese al momento in carcere con l’accusa di aver assassinato brutalmente Pierina Paganelli, mentre va incontro a Manuela Bianchi.

Pierina Paganelli, i figli: "L'assassino ha un complice"/ "Corpo e oggetti nella borsa furono spostati"

PIERINA PAGANELLI, COSA SI VEDE NEL VIDEO: MANUELA BIANCHI E LOUIS

Appena la nuora sale la rampa e si avvicina a Louis, si accascia al suolo, provata da quanto ha visto. Alle 8:40, esattamente due minuti dopo, la Cam 3 della farmacia di via del Ciclamino inquadra Louis Dassilva che si allontana, andando verso la sinistra dell’inquadratura (non è ben chiaro dove si diriga), ma due minuti dopo, esattamente alle ore 8:42, si vede nuovamente il 34enne inquadrato dalla Cam 3 della farmacia di via del Ciclamino che ritorna dove si trovava prima, andando a consolare Manuela Bianchi che nel frattempo sta parlando con qualcuno in piedi.

Pierina Paganelli/ I legali di Louis Dassilva: “Impossibile abbia fatto tutto da solo, possibile complice”

Un documento molto interessante che dimostrerebbe, se ancora ve ne fosse bisogno, la totale estraneità dei fatti di Manuela Bianchi, decisamente scioccata dopo aver trovato il cadavere di Pierina Paganelli. Clicca qui per il video di Mattino 5.