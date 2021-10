Aldo Montano/ Rientra a Grande Fratello Vip: Tensioni tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo?

Lunedì scorso Aldo Montano non era nella Casa del Grande Fratello Vip, difatti è uscito la settimana scorsa per impegni istituzionali presi in precedenza. Insieme agli altri sportivi vincitori delle Olimpiadi 2020 è stato accolto da Mattarella. Ma l’atleta è stato comunque presente in puntata con un collegamento da casa sua. Signorini gli ha chiesto cosa ne pensa della relazione nata tra Manuel e Lulù, lui ha dichiarato di essere disposto a dormire sul divano per lasciare posto alla principessa. Montano rientrerà in gioco oggi, venerdì 1 ottobre, nel frattempo ha trascorso alcuni giorni di isolamento nella Nave dell’amore, secondo quanto previsto dalle norme anti-covid per potersi ricongiungere al gruppo. La prima cosa che ha fatto quando è entrato nella Love Boat è stata quella di inviare un messaggio di auguri alla sua mamma per il suo compleanno.

Aldo Montano ha molti follower che lo appoggiano sia nelle scelte sportive che di vita e questo gesto affettuoso nei confronti della madre è stato molto apprezzato. Chi più ha risentito della mancanza di Montano nella Casa del Grande Fratello Vip è stato Manuel Bortuzzo. La passione per lo sport è stato il tassello che li ha uniti fin dal primo momento. Questa sera Montano sarà sicuramente accolto con entusiasmo dai suoi coinquilini e non mancherà un profondo abbraccio con Manuel e Alex Belli.

Chi invece potrebbe mostrare un po’ di resistenza è Lulù Selassié che ha già manifestato scenate di gelosia nei confronti di Manuel, temendo che il ritorno dello sportivo potrebbe allontanare il nuotatore. Lo schermidore dovrà decidere cosa fare, se mettersi da parte e lasciare campo libero a Lulù.

