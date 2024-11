Aldo Montano è tra gli ospiti di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’ex campione di scherma torna in tv dopo l’operazione all’anca; un intervento necessario come ha spiegato lo stesso Aldo che si è dovuto sottoporre all’inserimento di una protesi a causa della scoperta della malattia che lo affliggeva ovvero, una necrosi. “Lo sport fa bene ma non esagerate” – ha detto il campione di scherma sui suoi profili social rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute. Poi Montano ha ringraziato tutta la sua famiglia, in particolare la moglie Olga Plachina per essergli stati così vicino in un momento così difficile.

Come sta Aldo Montano dopo l’operazione all’anca? A dirlo è stato proprio l’ex campione: “l’operazione è andata bene. Dopo 5 anni non facili da oggi ho una protesi all’anca a zero chilometri”.

Malattia Aldo Montano: come mai si è operato all’anca?

Dopo averlo rimandato per diverse volte alla fine Aldo Montano si è sottoposto all’intervento all’anca. Già alcuni fa proprio negli studi di Verissimo, l’ex campione di scherma aveva parlato della sua saluta e della problematica di una necrosi ad un’anca causata un pò per DNA, ma anche per l’esposizione dopo tanti anni di carriera. “Sono in procinto di fare questa operazione che è semplice però è comunque un’operazione invasiva” – disse il campione che sempre a Verissimo aveva rivelato – “devo anche operarmi alla spalla sinistra. Mi devo rimettere a posto per fare la mia seconda parte di vita”.

E’ l’inizio di una nuova vita per l’ex schermidore italiano, specializzato nella sciabola, campione olimpico individuale ai Giochi olimpici di Atene 2004. Del resto da sportivo in passato ha dovuto affrontare e superare diversi infortuni e non si mai tirato indietro, anzi ha sempre reagito con forza, serenità, fiducia e serietà. “Passerà anche questa grazie a tutti i vostri messaggi che mi aiutano a trovare la forza di rimettermi in piedi … daje Gente” – ha scritto subito dopo l’intervento.