Aldo Montano Vs Lulù per Manuel “Ne ha passate tante”/ “Febbre ad ogni discussione”

Ormai le strade di Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo sembrano essere definitivamente divise. È certo che lui non voglia più essere associato sentimentalmente a lei, tanto da dirglielo anche in faccia e in più occasioni. Lo fa anche al momento delle nomination della 24esima diretta, dove nomina proprio Lulù. Non è l’unico, però, che si muove in questo senso. Anche Aldo Montano, al suo turno, solleva la carta di Lucrezia e la nomina. La motivazione nasce proprio da Manuel, con cui lo sportivo ha un rapporto strettissimo. È proprio in virtù di questo rapporto che Aldo ha potuto vivere più di tutti la storia di Manuel e Lulù e il forte disagio di lui in molte occasioni. Tant’è che motiva la sua nomination così: “Nomino Lulù perché in questi mesi in cui è stata vicina a Manuel so lui che cosa ha passato”. “Cosa ha passato?”, chiede allora Signorini, cercando di far comprendere anche al pubblico la situazione. Montano chiarisce dunque dichiarando: “Febbre Alfonso. Ogni discussione Manuel passava tre-quattro giorni con la febbre”, conclude poi in diretta.

Manuel Bortuzzo/ Lite con Lulù: "Il buongiorno a Sophie? Caz*i miei"

