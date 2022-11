Ale e Franz: “Tra noi è stata subito chimica”/ “Ma i Fichi d’India erano superiori”

Ale e Franz sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 12 novembre 2022. I due comici, resi celebri dalla storica panchina sulla quale si sedevano a “Zelig“, hanno rivelato: “Ci siamo incontrati nel 1992 a un corso di recitazione. Tra noi è stata subito chimica: abbiamo fatto tanta gavetta nei locali insieme e non ci rivediamo mai in televisione. Abbiamo fatto una tournée lunga lo scorso anno e quest’anno riprendiamo”.

Flora Canto e Tosca D'Aquino/ "Siamo due mamme molto diverse, ma..."

ALE E FRANZ: “NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI CI FREQUENTIAMO PER FORZA”

Nella vita di tutti i giorni “ci frequentiamo per forza: sono poche le ore in cui non ci vediamo, quelle ore lì ce le concediamo in solitudine!”. I figli di Ale sono entusiasti di quello che il loro padre fa con Franz: “Loro sono di parte”, ha ironizzato. Franz ha aggiunto: “Non ho figli, il Signore non me ne ha mandati… Magari si aspetta qualcos’altro da me dalla vita”. Ale e Franz hanno concluso con un ricordo dei Fichi d’India e di Bruno Arena: “Loro non avevano una chiusa, erano di un livello superiore a noi. Bruno ce lo portiamo dentro, abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo ed era il clown buono, che faceva ridere i bambini e gli adulti”.

LEGGI ANCHE:

Nino Frassica: "Sono triste, piango spesso"/ "Gianni Morandi ha una figlia segreta…"GIACOMO GIANNIOTTI, CHI È/ "Facevo lo spettatore da Pippo Baudo sognando il cinema"

© RIPRODUZIONE RISERVATA