Alec Baldwin attaccato da un’attivista: “Dì Palestina libera e ti lascio in pace”/ Lui le getta il cellulare!

Alec Baldwin, faccia a faccia con un’attivista in un bar di New York: cos’è accaduto

Alec Baldwin è il protagonista di un video che, in poche ore, ha fatto il giro del web. Il celebre attore è stato preso di mira da un’attivista pro-Palestina, che ha iniziato a punzecchiarlo mentre si trovava in un bar a New York. La donna in questione riprende l’attore al bancone del bar, intento a fare una telefonata, intanto lei inizia a chiedergli ripetutamente di dire “Palestina libera”.

“Alec, per favore, puoi dire ‘Palestina libera’ una volta?”, chiede infatti la donna, autrice del video, ad un Alec Baldwin che cerca di ignorarla. Intanto un addetto ai lavori del bar cerca di allontanarla da lui, chiedendole evidentemente di smettere di importunare l’attore. La donna, però, non placa le sue domande, anzi diventa più insistente.

Alec Baldwin attaccato da un’attivista, lui le colpisce il cellulare

Oltre alla richiesta di dire ‘Palestina libera’, la donna ha poi iniziato a fare dei riferimenti all’incriminazione ai danni di Alec Baldwin per omicidio colposo dopo la morte della direttrice della fotografia sul set di Rust, nell’ottobre del 2021. “Perché hai ucciso quella donna? Hai ucciso quella signora e non hai avuto il carcere?”, è la domanda provocatoria della donna all’attore che, ad un certo punto del video, si avvicina alla porta del locale e sembra voler andare via, poi rientra mentre la donna continua a chiedergli di dire ‘Palestina libera’. Lui replica ‘No’, poi, infastidito, sembra dare un colpo al cellulare della donna, facendolo cadere a terra. È a quel punto che il video si interrompe. Non è comunque la prima volta che Alec Baldwin si trova ad affrontare dei manifestanti che lo accusano o ‘molestano’ con domande provocatorie e scomode.











