Alena Seredova: “Alessandro Nasi il mio porto sicuro”/ Non sono donna da avventure”

Alena Seredova è raggiante e, in attesa del terzo figlio, frutto del suo amore con il compagno Alessandro Nasi che nascerà a giugno, si racconta sulle pagine del settimanale F, diretto da Marisa Deimichei, nel numero in edicola dal 12 febbraio. Dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon, Alena ha pensato solo al benessere dei figli David Lee e Louis Thomas. L’incontro con Alessandro Nasi che, in realtà conosceva già “perché è il cugino del marito della mia amica (Lavinia Borromeo Elkann, ndr)”, però, ha cambiato positivamente la sua vita. Il manager, infatti, ha avuto la pazienza di aspettare e di riuscire a guarire con il tempo le ferite che aveva il fuore di Alena. Ferite che l’amore di Nasi ha guarito al punto da desiderare un figlio con lui. “Penso di essere stata la sua conquista più difficile, avevo creato un muro (…). E un bel giorno, ho capito che lui è il mio uomo, l’unico sulla terra che mi poteva salvare. Non sono una donna da avventure, in lui ho visto un porto sicuro”, spiega la Seredova.

ALENA SEREDOVA: “IO E ALESSANDRO NASI ABBIAMO CERCATO QUESTO FIGLIO”

Sicura di avere accanto l’uomo giusto, Alena Seredova ha capito che era arrivato il momento di mettere al mondo un figlio con Alessandro Nasi che, pur non avendo ancora figli, non le ha mai fatto pressioni. Ad un certo punto, però, la coppia ha cominciato a cercare un bambino come ha spiegato la stessa Alena a F: “Per fare un passo così importante devi avere delle certezze. La cosa strana è che è arrivato adesso, quando forse non me lo aspettavo nemmeno più“, racconta. Poi aggiunge: “Quando lo abbiamo cercato non è arrivato subito, Io poi ho sempre detto che non capisco chi fa i figli tardi”. Oggi, la Seredova è felice, ma non ha mai nascosto di acer sofferto per la fine del suo matrimonio. “Un divorzio non avrei mai voluto facesse parte della mia vita, soprattutto per le difficoltà che vivono i bambini, la confusione. Non si può proprio dire che i genitori separati non creino nessun problema”, afferma. Seppur con fatica, è riuscita a donare ai suoi bambini la serenità necessaria ed immaginando il suo futuro con Nasi, per il momento, non pensa al matrimonio: “Non ne abbiamo ancora parlato. Il bebè è più importante per una coppia. Un figlio è per sempre”.

