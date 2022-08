Alena Seredova, la foto di famiglia conquista tutti/ Ma i fan notano un’assenza…

Alena Seredova e la foto di famiglia

Mamma felice e innamorata, Alena Seredova ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una bellissima foto di famiglia in cui è con David Lee e Louis Thomas, i figli nati dal suo matrimonio, oggi finito, con Gigi Buffon e con la piccola Vivienne, nata dal suo amore con Alessandro Nasi con cui l’ex modella ha ritrovato il sorriso e la fiducia nell’amore dopo l’addio a Buffon. Con Alessandro Nasi, la Seredova fa coppia fissa ormai da sette anni. Un amore nato lentamente e che, giorno dopo giorno, è diventato sempre più importante fino ad essere coronato dalla nascita della principessa di casa, la piccola Vivienne.

Alena Seredova non segue Michelle Hunziker su Instagram/ "Perché? Non sono invidiosa ma…"

La Seredova, accanto ad Alessandro Nasi, ha ritrovato la serenità di un tempo e vive la storia con discrezione e riservatezza condividendo lo stretto necessario sui social dove, poche ore fa, ha pubblicato una bellissima foto di famiglia in cui c’è una grande assenza.

Alena Seredova e l’assenza di Alessandro Nasi

Nella foto di famiglia manca Alessandro Nasi e Alena Seredova, nella didascalia, scrive: “Manchi”. Un’assenza probabilmente dovuta al lavoro del compagno che potrebbe raggiungere presto la famiglia per godersi una splendida vacanza in famiglia. La foto pubblicata dalla Seredova ha fatto breccia nel cuore dei followers di Alena che, sotto la foto, hanno inondato di complimenti l’ex modella che, circondata dai suoi principi e dalla sua principessa, sprigiona un sorriso meraviglioso e contagioso.

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati?/ La verità sull'abito bianco...

“Siete una bellissima famiglia. Vivi incantata dal fratello. Complimenti veramente per la famiglia che hai saputo formare”, ha scritto qualcuno. La fine del matrimonio con Gigi Buffon è ormai un lontano ricordo per la Seredova che, in Alessandro Nasi, ha trovato l’uomo che la rende serena e felice.

LEGGI ANCHE:

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon sono in crisi?/ Matrimonio non arriva e il portiere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA