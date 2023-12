Alena Seredova rompe il silenzio su Ilary Blasi e Belen Rodriguez/ “La mia scelta è stata quella giusta”

Ilary Blasi e Belen Rodriguez, la reazione di Alena Seredova: “La mia scelta fu giusta”

Sono passati giorni da quando Belen Rodriguez a Domenica In ed Ilary Blasi a Verissimo hanno rilasciato delle dichiarazioni fiume contro i loro rispettivi ex mariti Stefano De Martino e Francesco Totti ma l’attenzione su di loro non è ancora scemata. Sulla questione è intervenuta anche l’ex modella Alena Seredova che suo malgrado si è ritrovata in una situazione simile. Nel 2014, infatti, il suo matrimonio con il portiere Gigi Buffon fu proprio per un tradimento di quest’ultimo. All’epoca però lei reagì diversamente dalle colleghe preferendo il silenzio.

Ed oggi a chi sui social le ha chiesto un parere sul modo di agire di Ilary Blasi e Belen Rodriguez Alena Seredova non ha dubbi che la sua scelta fu la migliore. “Cosa ne penso? Io non penso niente, perché mi piace farmi i cavoli miei” ha premesso l’ex modella che poi ha aggiunto: “Devo dire, a parte la sensazione che ho avuto io sentendo e vedendo, sono ancora più convinta che la mia scelta era quella giusta” E successivamente ha aggiunto che con il senno del poi per lei e la sua famiglia e soprattutto per i suoi figli Louis Thomas e David Lee si è rivelata la decisione più saggia.

Alena Seredova rompe il silenzio: come sono oggi i rapporti con Gigi Buffon e Ilaria D’Amico

Come Ilary Blasi e Belen Rodriguez anche Alena Seredova è stata tradita dal marito e padre dei suoi due figli Gigi Buffon. La storia d’amore tra il portiere e la conduttrice Ilaria D’Amico finì al centro del gossip per mesi e per l’ex modella non fu un periodo facilissimo. Adesso però la situazione è completamente diversa ed il clima è più sereno. Buffon e la D’Amico hanno un figlio mentre Alena Seredova è felicemente sposata con Alessandro Nasi da cui nel 2020 ha avuto un figlia, Vivienne.

Della sua famiglia allargata Alena Seredova adesso ne parla serenamente “Con il tempo ho capito che la fine di un legame può dar vita a qualcosa di nuovo. Ai miei ragazzi dico che sono fortunati, perché siamo in tanti attorno a loro. Ci sono mamma e papà, c’è Alessandro, c’è Ilaria e anche loro due possono essere un supporto in più” Concludendo che è meglio avere due genitori separati che vanno d’accordo e si rispettano che due genitori che stanno insieme ma sono infelici











