Louis Thomas Buffon è il figlio di Gianluigi Buffon e Alena Seredova. Classe 2007, sta cercando di seguire le orme del padre nel mondo del calcio, anche se in un ruolo decisamente diverso. A Louis piace vedere la rete muoversi e come attaccante ha già dimostrato di avere il vizietto del gol con la primavera 2 del Pisa. In tv lo abbiamo visto qualche tempo fa a Verissimo, quando registrò un dolcissimo videomessaggio da recapitare a mamma Alena Seredova. Un momento per dichiarare i suoi sentimenti nei confronti dei genitori, a cui Louis Thomas Buffon si dice estremamente grato.

“Mia mamma è sempre stata serena al punto giusto e grazie all’aiuto di mio papà hanno imposto a me e mio fratello una buona educazione, che seguiamo ancora oggi. Mamma è sempre stata dolce e sempre presente”, assicura orgoglioso Louis Thomas Buffon.

Mamma Alena Seredova ascolta commossa e i suoi si fanno più lucidi quando il figlio avuto da Gianluigi Buffon dimostra di aver capito molto di lei e di alcune sue decisioni. “Ha sempre messo me e mio fratello al primo posto, prima dei suoi interessi. L’unico momento pesante è stata la separazione con papà ma a noi figli non ci ha fatto mancare niente nemmeno in quel periodo”, sottolinea Louis nel video per Verissimo. “Ha sempre dimostrato grande forza. Alessandro (marito di Alena, ndr)? E’ una persona simpatica, ci dà consigli sulla vita d su come comportarci con nostra mamma quando la facciamo arrabbiare. E’ una persona fondamentale”, sostiene convinto il figlio di Buffon e Alena Seredova.

“Quando abbiamo saputo della sorellina l’abbiamo presa bene”, racconta ancora il ragazzo. “Sapevamo che non avremmo avuto meno attenzioni e così è stato. Il matrimonio tra mia mamma e Alessandro? Sapevo sarebbe arrivato, lei era serena e felice mentre andava all’altare”, il ricordo dolce di Louis.