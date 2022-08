Alena Seredova si sposa/ La proposta del compagno Alessandro Nasi

Alena Seredova si sposerà con Alessandro Nasi, coronando il loro sogno d’amore

Alena Seredova si sposerà con l’imprenditore Alessandro Nasi; non si tratta di un gossip ma di una notizia ufficiale confermata dalla stessa modella ceca. Dopo anni di relazione e una figlia Vivienne Charlotte la coppia ha deciso di convolare a nozze. A dare la notizia è la stampa ceca su cui si legge: “Ci sarà un matrimonio. Alena Seredova ha detto di sì a un miliardario italiano”.

La modella ha condiviso la pagina del quotidiano con la notizia sulle sue stories Instagram e ha aggiunto: “Ho detto sì”. Nessuno annuncio eccessivo con frasi e dediche pompose, ma solo un semplice e stringato messaggio. La modella sta dunque per realizzare il sogno d’amore con il suo compagno, al quale è legata sentimentalmente dal 2015. Proprio con il “miliardario italiano”, Alessandro Nasi, la bella Seredova ha ritrovato la felicità dopo la fine del matrimonio con Buffon. La relazione tra la modella e il portiere è finita a causa del tradimento di lui con Ilaria D’Amico.

Alena Seredova e il battesimo rimandato della figlia Vivienne Charlotte

Alena Seredova e Alessandro Nasi hanno avuto una bambina cinque anni fa, Vivienne Charlotte. La piccola però, non ha ancora ricevuto il sacramento del battesimo e in molti si domandano il perchè. Il motivo è semplicemente di ordine burocratico; a causa delle restrizioni italiane e della Repubblica Ceca, la modella non è riuscita a riunire la famiglia per l’evento.

Secondo un’indiscrezione di Nuovo, sembra che la possibile data del battesimo della bambina potrebbe coincidere con il matrimonio della coppia. Naturalmente, non si conosce ancora la data ufficiale delle nozze, ma senza dubbio potrebbe essere una buona occasione per celebrare il sacramento alla piccola Vivienne e riunire così tutta la famiglia. Il coronamento dopo anni d’amore reciproco e per la loro bambina.

