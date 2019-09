Alena Seredova sommersa da critiche/ “Non stiri i vestiti ai bambini?”, la risposta

Alena Seredova è stata investita dalle critiche della rete. L’ex moglie di Gigi Buffon ha pubblicato una fotografia in cui appare al fianco dei suoi due figli in occasione del loro primo giorno di scuola, dopo le bellissime vacanze estive. “È iniziata la scuola e rido solo io” racconta con sarcasmo la bella showgirl, che si è fatta fotografare tra i due disperati scolari poco avvezzi al ritorno sui banchi di scuola. Alcuni utenti della rete però, più che sulla divertente espressione dei bambini, si sono concentrati sul loro abbigliamento. “Dovresti stirare la divisa dei figli” commenta qualcuno, visto che magliette e calzoncini appaiono un poco spiegazzati. “Sono bambini, non vanno mica in ufficio” ha replicato prontamente Alena sorretta da un folto gruppo di donne che – evidentemente – non amano stirare. Il commento di una estimatrice è già “nella storia”: “Noi non-stiratrici preserviamo l’ambiente”, ha confidato con ironia.

Alena Seredova investita dalle critiche, ecco perché

Dopo una estate passata tra la Sardegna e gli scatti bollenti che hanno fatto impazzire gli estimatori, Alena Seredova è tornata alla vita di tutti i giorni, compresa la scuola dei figli, nonostante la loro evidente tristezza. Recentemente intervistata tra le pagine del settimanale Chi, ha parlato del brutto periodo dopo la separazione di Gigi Buffon: “Nascondevo le mie malinconie e le mie insicurezze sotto i vestiti e dietro il make up”. Fortunatamente oggi ha ricominciato tra le braccia di Alessandro Nasi, manager della Fiat: “Mi sostiene, mi rispetta, mi aiuta a star bene ed essere felice”. ha raccontato intervistata da Diva e Donna. E per quanto riguarda il matrimonio, pare non avere alcuna intenzione di tirarsi indietro: “Cosa più importante è che in questo momento stiamo davvero bene, stiamo costruendo una bellissima famiglia e siamo riusciti a creare qualcosa di unico e magico. Se arrivasse la proposta… magari direi di sì”. Nell’attesa di una proposta di matrimonio, la showgirl ha preso le critiche degli internauti con un sorriso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA