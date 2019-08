ALENA SEREDOVA/ Foto, vacanze in Grecia con Alessandro Nasi: “Finalmente insieme”

“Seri? Per un secondo”. Alena Seredova proprio non ce la fa a trattenere il sorriso, quando è insieme ad Alessandro Nasi. Dopo la fine della relazione con Gigi Buffon, Alena ha incontrato Nasi, imprenditore torinese nonché cugino di Lapo e John Elkann. Con lui è andata in vacanza in Grecia, come lascia intuire il suo post su Instagram (opportunamente corredato di bandierine). Una sequenza di due foto che la ritraggono in compagnia di Alessandro, in cui prima si mostra “seria” e poi sorridente. L’hashtag è #finalmenteinsieme, il che fa pensare che i due non si siano visti per un po’ di tempo. Alena, infatti, è voluta partire da sola con i figli alla volta di Praga, la sua città natale. Nei primi giorni di agosto è stata dai suoi genitori, al mare e poi allo zoo, e si è divertita un mondo con i suoi bambini. Tornando alla Grecia, la prima amica a commentare le foto è Natasha Stefanenko, con tre cuoricini a cui lei replica con un bacio. Poi c’è Juliana Moreira, che si complimenta: “Sempre belli”.

Alena Seredova parla della relazione con Alessandro Nasi

Alena Seredova sarebbe disposta a sposare Alessandro Nasi. È quanto emerge dalle sue dichiarazioni a Diva e donna rilasciate nel maggio scorso: “Adesso non saprei proprio come rispondere; la cosa più importante è che in questo momento stiamo davvero bene, stiamo costruendo una bellissima famiglia e siamo riusciti a creare qualcosa di unico e magico. La verità è che la ‘proposta‘ dovrebbe arrivare da lui, non posso fare mica tutto io, quindi se arrivasse perché no, magari direi anche di sì”. Nasi ha sempre rispettato i suoi tempi. È nel suo stile avere pazienza, soprattutto quando si tratta di lei: “Non ha mai spinto sull’acceleratore ha aspettato che io fossi davvero pronta per fare il suo primo passo. È sempre stato presente, ma con discrezione e quando avevo bisogno di lui, lui era lì, pronto a tenermi la mano e a darmi un supporto, ma senza mai essere invadente, ha saputo aspettare con grande intelligenza”.

Visualizza questo post su Instagram Seri ?? Per un secondo #summer 🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷#kdosesmejenaposledtensesmejenejlip #finalmenteinsieme Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 12 Ago 2019 alle ore 10:01 PDT





