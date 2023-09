Alena Seredova sul tradimento di Buffon: “Tutti sapevano tutto”/ “Non desidero vendetta ma…”

Alena Seredova, il tradimento di Buffon una ferita aperta: “Non dimentico”

Alena Seredova è stata sentimentalmente legata a Gigi Buffon dal 2005 al 2014, con il matrimonio celebrato nel 2011 e finito a causa di un tradimento. Infatti la celebre fotomodella scoprì che durante la loro relazione, il portiere stava frequentando la famosa giornalista di Sky, Ilaria D’Amico. Un’indiscrezione che passò dapprima in radio e che poi circolò inesorabilmente sui giornali di gossip. Riguardo al rapporto con il suo ex marito, in passato aveva dichiarato di non desiderare vendetta, benché la ferita fosse ancora profonda.

Alena Seredova, "ancora" in luna di miele con Alessandro Nasi/ Dalle Seychelles a Forte dei Marmi

“Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica”. Così aveva motivato la sua scelta di non criticare mai apertamente Gianluigi Buffon: “Altrimenti oggi i miei ragazzi avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà e sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda”. Oggi Alena Seredova si è rifatta una vita e la storia con Buffon, ormai, fa parte del passato.

Alena Seredova confessa "ero molto esposta"/ "Per mesi avevo evitato di mostrare il mio dolore"

Alena Seredova, la storia con Buffon nel dimenticatoio: oggi il suo cuore appartiene al marito Alessandro Nasi

Intervistata recentemente da Harper’s Bazar, la modella è tornata sull’argomento, rivelando un retroscena curioso su quel periodo così difficile e complicato. “Andavo allo stadio a tifare, ma tutti lo sapevano. Tutti i cosiddetti amici e conoscenti del calcio alla fine mi hanno detto che lo sapevano… Ho smesso di frequentarli”, ha raccontato. Il dolore è stato suo compagno di viaggio per un po’ di tempo, fino a quando Alena ha deciso di voltare pagina. Nei mesi scorsi si è sposata con Alessandro Nasi, per il quale spende parole al miele.

Matrimonio Alena Seredova e Alessandro Nasi/ "Abbiamo deciso di scegliere un luogo che fosse solo nostro"

“Ci siamo innamorati l’uno dell’altra e del fatto che stiamo bene insieme. Bilancio dei primi tre mesi di matrimonio? Non è cambiato molto a casa, viviamo insieme da molto tempo. Ma parliamo ancora con i miei amici di quanto sia stato fantastico il fine settimana… Ci è piaciuto così tanto che vorremmo che si ripetesse ogni estate”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA