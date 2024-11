Alessandra Amoroso deve gran parte della sua fortuna a Maria De Filippi, che l’ha lanciata nel 2009 ad Amici, nell’ottava edizione del talent show, dopo che già ci aveva provato a 17 anni ma era stata scartata. Il primo grande singolo della cantante salentina a raggiungere il successo è stato “Immobile”, in grado di vincere il disco di platino. Negli anni successivi, dopo la vittoria di Amici di Maria De Filippi, sono arrivati altri brani di grandissimo successo come “Stupida”, “Senza Nuvole”, “Vivere a colori”. “Una cosa mi piace fare nella vita: cantare. Su base, senza base: tanto canto con questo cuore” ha dichiarato Alessandra Amoroso qualche anno fa. E la musica, in effetti, è sempre stata nella sua vita e nel suo cuore, tanto da portarla in alto, fino al Festival di Sanremo e a nove album pubblicati.

Cosa sappiamo, invece, della vita privata di Alessandra Amoroso? Nel 2017 l’artista salentina si è legata a Stefano Settepani, con il quale avrebbe dovuto sposarsi. I due, però, si sono lasciati poco prima di arrivare all’altare, nel dicembre del 2019. “Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore” aveva rivelato la cantante, che ha poi ritrovato l’amore.

Alessandra Amoroso, chi è il nuovo fidanzato Valerio Pastore

Dopo aver rotto la storia con Stefano Settepani, Alessandra Amoroso si è legata a Valerio Pastore. Con il nuovo fidanzato, la cantante ha raccontato di sentirsi libera e questa è proprio la chiave del loro rapporto, che fa sì che stiano così bene e felici insieme: “Sono libera di essere quello che sono, di fare quello che mi va di fare, nella condivisione piuttosto che no, di essere me stessa con tutti i miei colori” ha spiegato la cantante salentina. Insomma, l’amore procede a grandi vele e i due stanno insieme ormai da più di un anno, più felici che mai.