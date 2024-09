Alessandra Amoroso è innamoratissima del suo nuovo fidanzato Valerio Pastore. Tra i due le cose procedono a gonfie vele e quest’estate la coppia ha “compiuto” un anno da quando è uscita allo scoperto. La cantante salentina non ci pensa due volte ad esprimere e condividere coi fan tutta la sua gioia e il suo entusiasmo per il nuovo amore, ma è molto attenta alla privacy e cerca nei limiti del possibile di separare carriera e vita privata. Non a caso non sono moltissime le informazioni su Valerio, anche se sappiamo che è un videomaker e che l’Amoroso stravede per lui.

Alessandra Amoroso, chi è il fidanzato Valerio Pastore/ "Il mio cuore tornato a battere fortissimo"

Quando lo ha incontrato la prima volta, stando a quanto dichiarato in una intervista rilasciata a Cosmopolitan, il suo cuore ha cominciato a battere all’impazzata: “Ha iniziato a battere davvero forte e lui è la persona che amo e che ho sempre desiderato, spero che continui così”. Ad oggi la loro storia sembra procedere nel migliore dei modi e i fan di Alessandra non ne potrebbero essere più felici. “È stato per me una grande scoperta anche per me stessa“, ha confidato la cantante.

Alessandra Amoroso risponde al grido di aiuto di Gerardina Trovato/ Il video della cantante diventa virale

Alessandra Amoroso, con il fidanzato Valerio Pastore ha provato emozioni nuove

Con Valerio, evidentemente, Alessandra ha provato emozioni nuove e soprattutto si sente libera di essere se stessa. Un aspetto affatto scontato in una relazione, come conferma la cantante: “Questo per me è la chiave, non lo sapevo ma ora lo sono. Io e lui siamo molto libera ed è meraviglioso”. Nessun vincolo, dunque. Se non il rispetto per se stessi e per l’altra persona.

“Sono libera di essere quello che sono, di fare quello che mi va di fare, nella condivisione piuttosto che no, di essere me stessa con tutti i miei colori. Non ho freni, sempre ovviamente nel rispetto dell’altra persona”, ha detto felice e fiera la cantante salentina.

Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso/ "La cosa meravigliosa di questa storia? Esser libera di.."