Stefano Settepani, ex fidanzato di Alessandra Amoroso: perchè si sono lascati?/ “I rapporti cambiano ma..”

Stefano Settepani è l’ex fidanzato di Alessandra Amoroso. Dal grande amore fino alla separazione, ma oggi sono in ottimi rapporti. Proprio così, la vincitrice di Amici di Maria De Filippi è rimasta amica dell’ex fidanzato conosciuto proprio dietro le quinte del programma televisivo. La coppia è stata insieme per cinque lunghi anni e per poco non hanno coronato il sogno del matrimonio. Improvvisamente qualcosa si è rotto e i due hanno preso strade diverse. Ma come mai si sono lasciati? Dopo diversi mesi di silenzio è stata proprio la cantante a voler rivelare qualche dettaglio sulla separazione dalle pagine di Grazia: “l’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento”, ha affermato: “Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore”.

La cantante ha anche sottolineato di aver lavorare con l’ex per costruire un rapporto d’amicizia. “se si può essere amici degli ex fidanzati? Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli. È bello esserci, anche da lontano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato. Rimane la stima e quindi sono convinta che si possa restare in ottimi rapporti”.

Alessandra Amoroso ha un nuovo amore dopo Stefano Settepani?

La storia d’amore tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani è stata sicuramente importante. Cinque anni di vita insieme non si possono dimenticare tutto d’un tratto. Eppure la ex coppia è riuscita a trasformare l’amore in amicizia.

La cantante, pronta al suo primo concerto allo Stadio San Siro di Milano, è ancora single, ma non nasconde il desiderio di un nuovo amore. “L’amore a volte è strano, ma non vuol dire che è difficile o complicato, non vuol dire impossibile, anzi: io ho vissuto sempre nell’amore, nella luce, e non darò mai a nessuno modo di spegnerla. Non c’è nessuno nella mia vita, ma sono pronta all’amore: voglio un amore che mi faccia continuare a stare così come sto” – ha detto la cantante.

