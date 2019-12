Alessandra Amoroso, dedica a Maria De Filippi/ “Una mamma, mi ha sempre incoraggiata”

Nel corso del concerto in onda su Italia 1 dedicato ai 10 anni di Alessandra Amoroso, la cantante ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti anche il suo primo provino ad Amici e il rapporto poi nato con Maria De Filippi. “Maria è stata ed è tuttora per me una mamma. – ha ammesso la Amoroso, per poi spiegare – Sono stata molto coccolata da lei quando avevo dei dubbi, delle incertezze… Lei me li scioglieva tutti, mi ha sempre incoraggiata a credere in me“. Simpatico è poi il racconto del suo primo provino per la scuola di Canale 5 che l’ha poi vista vincitrice in quella stessa edizione.

Alessandra Amoroso: “Il mio primo provino ad Amici…”

“Mi ricordo che alle 6 del mattino noi eravamo a via Lamaro, dopo si tenevano allora i provini. C’erano tantissime persone.” racconta la Amoroso. Poi continua: “Verso le 12 vedevi questi ombrelli che si aprivano perché c’era gente che sveniva… Io dalle 6 di mattina feci il provino alle 15…” Così conclude: “Ricordo di ragazze che portavano i tacchi nelle borse… io indossavo i pantaloni che avevo comprato con i miei primi risparmi e avevo una maglia orribile gialla… A quel tempo non mi truccavo, quindi pensa come stavo.. Però è andata bene!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA