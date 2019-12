10 anni di Alessandra Amoroso/ Concerto Italia1, scaletta: “I fan? Sono una famiglia”

10 anni di Alessandra Amoroso, diretta

Al concerto di Alessandra Amoroso si alternano piccoli aneddoti raccontati dalla cantante stessa in un secondo momento. Nel primo la Amoroso racconta di come la passione per il canto in effetti sia nata sin da piccolissima, quando ai suoi genitori chiedeva come regalo oggetti che le servissero per esibirsi, come il ben noto “Canta tu”. Un amore, quello per la musica, nato dunque molti anni fa, che è diventato poi nel tempo sempre più forte. Una passione che oggi la rende un’artista seguita da milioni di persone: “I miei fan non riesco a chiamarli fan perché hanno sempre avuto nei miei confronti un atteggiamento da famiglia. – racconta la Amoroso – Il loro è sempre stato un abbraccio familiare, si sono preoccupati per me come persona, se stessi bene, se fossi felice, se tutto stesse andando come desideravo.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Si apre con un breve monologo e con “La stessa” il concerto di Alessandra Amoroso in diretta su Italia1. La cantante festeggia questa sera la sua carriera e lo fa con un evento musicale che vede presenti migliaia di fan. La bravissima cantante si presenta sul palco in smoking e con i capelli raccolti in uno chignon. A “La stessa” segue “Fidati ancora di me”, altro famosissimo brano che viene cantato in coro da tutta l’affollata platea. Segue “Avrò cura di tutto”. Dopo questi primi brani, Alessandra Amoroso saluta la platea: “Buonasera Milano, inizio già col dire grazie… – esordisce, per poi aggiungere – Io vi ringrazio perché mi state facendo vivere una cosa che va oltre qualsiasi immaginario, quindi grazie!” L’emozione per la cantante è davvero tanta! (Aggiornamento di Anna Montesano)

10 anni di Alessandra Amoroso, anticipazioni speciale Italia 1 dedicato alla cantante

Alessandra Amoroso fa un grande regalo ai fan festeggiando in tv i suoi 10 anni di carriera con lo speciale “10 anni di Alessandra Amoroso”. Dopo aver occupato la scrivania del direttore di rete Laura Casarotto, alle 18.25, la cantante salentina sarà la protagonista di un momento davvero speciale. Sarà, infatti, trasmesso in anteprima il videoclip realizzato ad hoc del suo primo singolo “Immobile” che, nel 2008, ha dato il via alla sua straordinaria carriera, ricca di grandissimi successi. A undici anni di distanza, la canzone è tornata con una nuova veste e per festeggiare l’importante compleanno, Italia 1 trasmetterà un videoclip davvero molto speciale non solo per la Amoroso, ma anche per la sua big family. “Una canzone che ha segnato la mia vita – come racconta Alessandra – quella di tante persone. Una canzone che unisce me e la gente che mi ha sostenuta da sempre. La canzone che 11 anni fa ha dato a me stessa la possibilità di essere chi sono oggi… grazie IMMOBILE!”

Alessandra Amoroso: il concerto del Forum di Assago in tv, la scaletta

Il giorno speciale di Alessandra Amoroso si concluderà questa sera. In prima serata sarà trasmesso il concerto che la cantante salentina ha tenuto al Forum di Assago arricchito da contenuti inediti, immagini esclusive delle prove e del backstage con Alessandra che si racconta tra i momenti che vive con la sua famiglia e quelli indimenticabili che trascorre con i suoi fans. Tantissime le canzoni che i telespettatori potranno cantare con la loro beniamina. Ecco la scaletta del concerto di Alessandra Amoroso: La stessa, Fidati ancora di me, Avrò cura di tutto, Sul ciglio senza far rumore, Dalla tua parte, La gente non sei tu, Cadere piano, Comunque andare. Immobile, Stupida, Stella incantevole, Estranei a partire da ieri, Senza nuvole, Urlo e non mi senti, Niente, Ti aspetto, È vero che vuoi restare, Amore puro, Difendimi sempre, Trova un modo, La vita in un anno, Buongiorno, Declinami l’amore, Simmetria dei desideri, Se il mondo ha il nostro volto, Il mio stato di felicità, Vivere a colori, Ogni santissimo giorno, Forza e coraggio.

Alessandra Amoroso annunciatrice di Italia 1

Alessandra Amoroso sarà presente sulla rete durante tutta la giornata in un vero e proprio “Alessandra Amoroso Day”. A lei il compito di lanciare, uno dopo l’altro, tutti i programmi della rete: dai cartoni animati del mattino, al Meteo, fino a Studio Aperto e tutti i film e programmi che popoleranno oggi il palinsesto. Non è tutto perché alle 18:25 andrà in onda il videoclip del suo primo singolo ‘Immobile’, in una versione tutta nuova, e in prima serata seguirà lo speciale ’10 anni di Alessandra Amoroso – 10, io, noi’. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, la Amoroso ha così commentato questa giornata speciale: “Mi sono divertita molto. Sono stata affiancata da persone pazzesche. Ringrazio tutte le persone che si sono prese cura di questo progetto. È stato fantastico”.

Alessandra Amoroso su Italia1: una serata speciale in… famiglia!

Alessandra Amoroso inizia dunque in modo davvero speciale queste vacanze di Natale. Tutta la Big Family potrà infatti vederla e ascoltarla su Italia1. Programmazione che seguirà insieme a tutta la sua famiglia, con la quale trascorrerà i giorni festivi. “Sarà un Natale un po’ malinconico perché in questo periodo è andata via mia nonna, poi è andato via il mio cane. – ha raccontato a Verissimo, per poi svelare che – Però mia nonna mi ha lasciato un compito, quello di riunire sempre tutti e così farò. Lei mi ha insegnato a guardare la vita con altri occhi, con i suoi. Mi ha insegnato tanto, mi ha dato tanto e mi ha lasciato tanto.” E questa giornata così speciale su Italia1, che la vedrà protagonista assoluta, sarà dedicata anche a lei.



