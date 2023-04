Alessandra Amoroso è fidanzata?/ Spunta un nuovo nome dopo il gossip su Aiello

Alessandra Amoroso, esplode un nuovo gossip sulla cantante salentina: dopo le voci su Aiello ecco il misterioso Valerio

Alessandra Amoroso è fidanzata? Esplode il gossip sulla cantante salentina, che nelle scorse settimane era già stata accostata al collega Aiello. Nelle ultime ore una nuova ipotesi ha preso il largo per quanto concerne le questioni di cuore della cantante pugliese. Infatti dopo che quest’ultima ha postato sul proprio profilo Instagram la frase “Il momento giusto è all’improvviso” si sono accesi nuovi chiacchiericci lato sentimenti. Questo perché la frase è stata accompagnata da un cuore disegnato a mano dall’artista.

Così la curiosità dei fan si intensificata, con l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha offerto ulteriori spunti e possibili scenari. Ci sarebbe infatti un “testimone” che avrebbe visto Alessandra Amoroso in compagnia di un ragazzo di nome Valerio. Non sarebbe l’unica segnalazione arrivata all’esperta, che quindi sembra dare credito a queste nuovi voci. Il presunto compagno di Alessandra Amoroso sarebbe un ventottenne di Salerno, che lavorerebbe come tecnico del suono all’interno del mondo dello spettacolo.

Alessandra Amoroso è fidanzata? Qualcosa si muove nella sua vita privata e sentimentale ma…

Possibile quindi che Alessandra e Valerio si siano conosciuti per motivi lavorativi e infatti scorrendo tra i post Instagram della sua bacheca, si nota un post nel quale Valerio ringrazia la cantante per aver ricordato il lavoro svolto da artisti e addetti ai lavori nel lungo periodo della pandemia. L’Amoroso, durante la pandemia, si era battuta in prima linea per accendere le luci dei riflettori su quelle categorie del mondo dello spettacolo che rischiavano di essere dimenticate. Ancora troppa poca carne al fuoco per dare credito ai nuovi rumors. Non resta quindi che attendere una conferma o una smentita da parte di Alessandra per capire se ha davvero trovato l’amore o meno. Occhi aperti…

