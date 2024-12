Per chi segue le vicende di cronache rosa non è una novità: Alessandra Amoroso ha da tempo un fidanzato di nome Valerio Pastore. I due in realtà non stanno insieme da moltissimo, ma sembrano molto uniti e affiatati. Lo si evince dall’entusiasmo con cui la cantante salentina ne parla, un’entusiasmo autentico e contagioso. Valerio Pastore, nove anni più giovane della cantante, è un tecnico del suono. Non è chiarissimo come si siano conosciuti, ma in qualche modo sembra essere stata la musica ad unirli.

In una intervista rilasciata al podcast Mani sul Cuore, Alessandra Amoroso ha fatto capire di essere innamoratissima del suo fidanzato. Dopo tanto tempo, grazie a lui, ha ritrovato fiducia nell’amore e oggi la cantante si sente serena e appagata come mai prima d’ora.

“Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo, lo amo ed è ciò che desideravo”, le parole di Alessandra a proposito del nuovo compagno. Grazie all’amore, evidentemente, Alessandra ha scoperto una versione migliore di sè. Una conquista mica da poco: “E’ un nuovo modo di amare e di essere amata. Sono libera e per me è la chiave di tutto”.

Al di là di queste dichiarazioni entusiastiche, la coppia sembra prediligere una certa privacy, per preservare dal gossip quanto di prezioso costruito in questi mesi. I fan dell’Amoroso non potrebbero che essere più felici. La ‘family’, come la chiama Alessandra, ha sperato giorno e notte che la cantante potesse trovare un uomo all’altezza dei propri sogni dopo aver averlo desiderato e aspettato così a lungo. Quel giorno è finalmente arrivato e ora non resta che incrociare le dita per il loro futuro sentimentale.